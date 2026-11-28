Un hombre adulto falleció producto de un accidente múltiple entre cuatro motocicletas y dos vehículos livianos ocurrido la noche de este viernes en la ruta 27, a la altura del kilómetro 21, en la Guácima de Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, al llegar al sitio encontró al hombre sin signos vitales. Aunque se valoraron a otras personas, ninguna quiso ser trasladada a un centro médico.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vial, según reportan los usuarios.

La empresa concesionaria de la ruta 27, Globalvia, anunció el cierre temporal de la vía en ese sector. Recomendaron utilizar vías alternas.