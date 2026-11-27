La decisión de las autoridades migratorias costarricenses de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, generó reacciones en el ámbito artístico internacional, entre ellas del actor Mark Ruffalo, conocido por interpretar a Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, y la banda de rock estadounidense Garbage.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Ruffalo compartió una publicación en la que la propia funcionaria de la ONU mostraba las instalaciones aeroportuarias donde pasó la noche tras ser retenida, y calificó lo ocurrido como un hecho de gravedad diplomática.

“Esto debería ser un incidente internacional. Tienen detenida a una persona que ha informado para las Naciones Unidas sobre el genocidio cometido por Israel. Alegan que la mantienen retenida por ser ‘parte de actividades terroristas’. No se trata más que de una persecución contra quienes sacan a la luz los crímenes de guerra que Israel sigue cometiendo”, escribió el intérprete.

This should be an international incident. They are holding a person who has reported on Israel’s genocide for the United Nations. They have said they are holding her for being “part of Terrorist activities.” This is nothing more than a persecution of people exposing Israel’s… https://t.co/pjKC1ku6nc — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 27, 2026

En el mismo mensaje, el actor instó a sus seguidores a viralizar la denuncia: “Debemos luchar colectivamente contra estas acciones. El presunto criminal de guerra Netanyahu, junto con sus matones y cómplices, debería ser quien termine detenido en cualquier país libre del mundo por el que intente transitar; no las personas que sacan a la luz sus crímenes. ¡Hagan ruido! Denle ‘me gusta’, comenten y compartan”.

El respaldo de Garbage

Por su parte, la agrupación estadounidense Garbage también se sumó a las muestras de apoyo mediante una publicación en su perfil oficial de Instagram acompañada por una fotografía de la relatora.

La imagen difundida por la banda incluye la leyenda “Silenciar a una experta de la ONU no silenciará la verdad” y resume los motivos de la visita frustrada de la funcionaria a territorio costarricense.

“A la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, se le ha denegado la entrada a Costa Rica por motivos de ‘seguridad nacional’. Viajó al país para recibir un doctorado honoris causa por su labor en defensa de la justicia y de los derechos de los palestinos”, expresa el post del grupo.