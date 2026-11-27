De cara a una eventual edición 76°. de Miss Universo en suelo costarricense, la actual reina de belleza costarricense, Mariale Acosta, compartió cuáles son las cualidades indispensables que debe tener una representante del país.

La herediana conversó con La Nación en su regreso al país, tras el certamen en Puerto Rico y afirmó que el atributo físico pasa a un segundo plano frente a la preparación integral y la fortaleza mental, pues considera que la exigencia del reinado demanda un alto nivel de autocontrol y constancia.

“Una mujer bella es muy fácil, porque en Costa Rica tenemos mujeres bellísimas. Más que eso, es una mujer preparada, que tenga emociones muy balanceadas, porque esto es un proceso que se puede sentir muy cansado a veces, que puede ser retador, donde hay que gestionar muy bien las emociones, hay que tener disciplina, hay que tener mucha resiliencia”, explicó la reina de belleza.

Más allá del desarrollo personal, Acosta enfatizó que la próxima representante debe asumir el título con vocación de servicio y compromiso hacia Costa Rica.

“Obviamente, una mujer con un proyecto social o algo que ofrecerle al país, porque sería tal vez injusto tener una plataforma tan grande y usarla solo para el autoservicio”, señaló la modelo.

Y añadió: “Debe ser una mujer también con mucho compromiso y que ame mucho Costa Rica”.

Mariale Acosta revela el perfil que desea en la próxima Miss Costa Rica

Su rol en certámenes de 2027

Consultada sobre el papel que desempeñará dentro de la organización durante el próximo año durante el Miss Universo 2027, Acosta indicó que los detalles de su participación se definirán más adelante, pero reiteró su total disposición para colaborar.

“Yo creo que eso se va a ir revelando con el tiempo. Doña Yessenia sabe que tiene todo mi compromiso y ella también me externó que nos vamos a necesitar mucho. Entonces yo estoy muy abierta a aportar desde mi trinchera lo que esté dentro de mis posibilidades”, concluyó.