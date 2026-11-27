La organización de Miss Universo Costa Rica oficializó al país como la sede del certamen mundial en el 2027 y anunció que el INS Estadio albergará la competencia.

Durante una conferencia celebrada este viernes 27 de noviembre, Yessenia Ramírez, directora de la organización, fue contundente: “Las tres galas se llevarán a cabo en el Estadio Nacional”. Esto ocurre luego de que surgieran rumores sobre cuál sería el escenario ideal para recibir a más de 100 naciones y sus seguidores.

Además, Costa Rica deberá hacerse cargo de tres galas diferentes: el desfile de traje nacional, la preliminar del certamen y la gala final.

Por ahora, se desconocen los horarios y fechas de estas actividades.

Costa Rica fue anunciada como la próxima sede del concurso internacional durante la gala final del certamen 2026, celebrada el martes 24 de noviembre, donde la tica Mariale Acosta quedó en el top 30 de las elegidas.