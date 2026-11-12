Majo Ulate volvió a los salones de ensayo de ‘Mira quién baila’ por este motivo

Majo Ulate volvió a los salones de ensayo de Mira quién baila, pero esta vez no es para preparar una coreografía. La maquillista, eliminada del programa el pasado 18 de octubre, regresó el miércoles 11 de noviembre por una causa que también la acompañó durante su participación en el concurso: ayudar a los gatos.

En videos que compartió en sus redes sociales, Ulate contó que estaba colaborando con el rescate de una gata y sus crías, que nacieron en una de las bodegas del espacio donde se realizan los ensayos.

El regreso tuvo un significado especial para ella. Durante su paso por la competencia representó a la fundación SOS Rescates Felinos y ahora, fuera del programa, volvió al mismo lugar para participar directamente en un rescate.

“Llegué aquí a bailar por gatitos, por un montón de gatitos”, recordó la maquillista mientras mostraba el pasillo de los salones. Según explicó, no visitaba ese espacio desde su eliminación, aunque sí había regresado al estudio del programa.

Una gata había parido en una bodega

Ulate relató que el equipo de producción descubrió a los animales cuando comenzó a acondicionar las instalaciones para el programa. Una gata callejera había parido en una de las bodegas y, desde entonces, una colaboradora del canal se ocupó de alimentar a la familia felina.

Se trata de Sandra, a quien la maquillista identificó como la encargada de vestuario. Durante ese tiempo, ella les proporcionó comida y agua, y cuando Ulate se incorporó al concurso le pidió ayuda.

“Yo le dije: ‘Sandri, mi papel va a ser el día que tengamos que agarrarlos’, y aquí estoy”, contó.

De acuerdo con su relato del miércoles, las labores de rescate habían comenzado el día anterior. El plan inicial consistía en capturar primero a las crías y luego a la madre, para castrarla y devolverla al lugar. Sin embargo, la gata fue la primera en entrar en la jaula, lo que obligó a cambiar la estrategia.

Aunque intentaron atrapar a los pequeños con otras transportadoras, no lo consiguieron. Ulate explicó que los gatitos se acercaban e incluso entraban, pero dejaban una pata o la cola afuera y lograban escapar cuando trataban de cerrar la puerta.

“Hoy sí que no nos vamos para la casa si esos gatitos no están en su caja transportadora”, expresó en los videos del miércoles. Este jueves volvió al sitio para continuar con los intentos de rescate.

Majo Ulate volvió a un lugar muy significativo de su paso por 'Mira quién baila' y compartió con sus seguidores el motivo que la llevó de regreso. (Teletica/Archivo.)

Busca hogares para los gatitos

Majo Ulate también aprovechó sus publicaciones para anunciar que los pequeños serán puestos en adopción e invitar a las personas interesadas a estar pendientes de las fotografías y los videos que compartirá.

“Si ustedes están pensando en adoptar, esta puede ser una buena oportunidad”, comentó.

Ulate aclaró que quienes deseen adoptar deberán cumplir varios requisitos relacionados con la seguridad del lugar donde vivirán los animales. Entre ellos, mencionó contar con espacios cerrados o con protecciones, como mallas en puertas y ventanas, para evitar que los gatos salgan sin resguardo.

Así, el motivo que la llevó a bailar en el programa también marcó su regreso a los salones de ensayo: ayudar a los felinos, esta vez lejos de las coreografías y con la intención de encontrarles un hogar.