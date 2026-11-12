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Viva

Majo Ulate volvió a los salones de ensayo de ‘Mira quién baila’ por este motivo

La maquillista se dispuso a cumplir una misión pendiente que va más allá del baile

Majo Ulate ha hablado constantemente de su proceso en 'Mira quién baila'.
Majo Ulate fue eliminada de Mira quién baila el pasado 18 de octubre y, desde entonces, no había vuelto a los salones de ensayo del programa. Teletica
Fátima Jiménez