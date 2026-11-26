Lynda Díaz reapareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su nieta, en medio de la preocupación que generó entre sus seguidores luego de que anunciara una emergencia familiar que la obligó a cancelar una transmisión en vivo y viajar de inmediato.

Díaz compartió un video en el que aparece con la pequeña en brazos y aprovechó la publicación, realizada este jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, para expresar el cariño que siente por ella.

“¿Cómo explicarme a mí misma que esta niña no es mía, es mi nieta? El amor se siente igual a cuando tuve a mis hijos en mis brazos. Esta niña le ha traído mucha paz a mi vida. Cuando la tengo conmigo, es mi terapia de amor”, escribió.

En el mensaje también agradeció a la madre de la pequeña, su hija Linda Liz, por permitirle disfrutar de la bebé.

La publicación llamó la atención porque llega un día después de que Díaz comunicara que debía modificar sus planes debido a una situación familiar que requería su atención y un viaje de emergencia.

El anuncio de Lynda causó preocupación, pues se produjo en medio de una recaída en la salud de su hija Coco Roper, quien ese mismo miércoles comunicó que debía ingresar al hospital porque “sus riñones estaban fallando de manera agresiva”.

De momento, se desconoce el estado de salud de la creadora de contenido.