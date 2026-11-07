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Coco Roper: ‘Voy a disfrutar mi cumpleaños y mañana entro al hospital para que me operen otra vez’

Creadora de contenido celebra sus 32 años este 7 de noviembre

Nicole "Coco" Roper, influencer e hija de Lynda Díaz.
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Fernanda Matarrita Chaves