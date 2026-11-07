Coco Roper: ‘Voy a disfrutar mi cumpleaños y mañana entro al hospital para que me operen otra vez’

La creadora de contenido costarricense, Coco Roper, informó a sus seguidores que este 7 de noviembre, día de su cumpleaños, sus médicos le informaron que debe ingresar al hospital porque tiene una infección en todo su cuerpo.

Áún en medio de la noticia en el día en el que celebra 32 años, Coco eligió el optimismo y tomó una decisión: “Voy a disfrutar mi cumpleaños y mañana voy a entrar al hospital para que me puedan operar otra vez”, contó en un video.

La publicación de Roper se llenó de cientos de comentarios de personas deseándole felicidad, salud y bendiciones. Coco respondió con gratitud y con la convicción de que todo estará bien.

Desde hace varios años, Coco Roper, una de las hijas mayores de la expresentadora Lynda Díaz, lucha contra las severas secuelas que dejó una sobreirradiación que le hicieron mientras le trataban un agresivo cáncer cervical. El daño fue tanto que afectó muchos de sus órganos.

La creadora de contenido comparte desde hace varios años su lucha en redes sociales, plataforma mediante la que se dedica a enviar mensajes de optimismo y espiritualidad.