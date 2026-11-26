La creadora de contenido costarricense Coco Roper informó a sus seguidores de que este miércoles 25 de noviembre ingresó al hospital, debido a un deterioro importante en el funcionamiento de sus riñones.

A través de una publicación en sus redes sociales, la hija de la expresentadora Lynda Díaz compartió detalles de su estado de salud y pidió oraciones en medio de este nuevo episodio médico.

“El día antes de Acción de Gracias y voy camino al hospital. Tengo mi creatinina en 5,36 y los riñones están fallando de una manera muy agresiva. Así que necesito todas las oraciones posibles, porque sé que Diosito está a mi lado y que todo va a estar bien”, escribió.

En el mismo mensaje, Roper expresó su preocupación por su hija Ellie y manifestó el temor que siente ante las complicaciones de salud que enfrenta.

“Oraciones para mi hija Ellie, que es mi mayor preocupación en todo momento. Diosito me dé las fuerzas para que mis riñones no se den por vencidos. Mi corazón está roto”, agregó.

Una hora después, su madre, Lynda Díaz, informó de que debió cancelar una transmisión en vivo que tenía programada para este miércoles debido a una emergencia familiar.

“Hoy tenía programado nuestro live, como de costumbre. Lamentablemente, me ha surgido una emergencia familiar que requiere de mi atención y debo viajar de inmediato”, comunicó.

Coco Roper apareció entre lágrimas pidiendo oraciones para su hija. (Captura)

Una lucha de salud que comparte con sus seguidores

Desde hace varios años, Coco Roper enfrenta complicaciones de salud derivadas de una sobreirradiación que recibió durante el tratamiento de un agresivo cáncer cervical.

Las secuelas de ese procedimiento provocaron daños en distintos órganos, una situación que la creadora de contenido ha compartido abiertamente con sus seguidores en redes sociales.

A través de esas plataformas, Roper también ha encontrado un espacio para hablar de su proceso, compartir mensajes de espiritualidad y transmitir optimismo a quienes siguen de cerca su historia.