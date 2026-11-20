Fue un privilegio. Disfrutar en un mismo concierto de las canciones de dos de las bandas más icónicas del rock latinoamericano fue un privilegio. Los Fabulosos Cadillacs y Molotov tocando sobre un mismo escenario era algo digno de ver y Costa Rica fue testigo. Qué pena para quienes se lo perdieron.

No se trató de un show doble, sino de la posibilidad de vivir en una misma jornada la historia musical de dos agrupaciones que hicieron de la música una forma de inconformismo, identidad y celebración con el rock y el ska como banda sonora.

Parque Viva fue el espacio donde miles de almas de generaciones distintas se congregaron para corear himnos del ser latino con voces que dicen palabras que a muchos no les gusta escuchar.

La música es poderosa, uno de los vehículos más importantes de la libertad de expresión y, en medio de los golpes que este derecho ha sufrido en los tiempos recientes, que Cadillacs y Molotov hablaran sobre quintos centenarios, matadores, bichos malos, burocracias y de poder que quiere más poder; fue un grito alentador de rebeldía.

Molotov, irreverente y crítico, no dejó dudas de que la canción es puerta para la libertad de expresión y de las incomodidades durante su concierto en Costa Rica. (David Chacón)

Lo único lamentable es que muchas de esas letras, escritas décadas atrás, cada vez se sienten más vigentes. Pero, aunque las realidades siguen siendo dolorosas y preocupantes, la música siempre será una voz para decir con libertad nuestra opinión y eso fue lo que pasó en el recital de esta noche: nadie fue silenciado.

En esta fiesta de verdades, brazos arriba y mosh-pits, la banda costarricense Calle Dolores fue la apertura y también con una consigna de resistencia liderada por el rock, después de varios años sin subir a una tarima, regresó para este espectáculo con la misma potencia de temas como Macha y Asesina.

Gran participación de los ticos en un espacio que, aunque tuvo poco público, se entregó a la música criolla con coros arrolladores y un reconocimiento a la trayectoria de Calle.

La poderosa Molotov

A las 6:44 p. m., llegó el momento en que los mexicanos de Molotov arribaran a escena. Qué potencia sigue sosteniendo la banda mexicana; verlos con tanta energía es una delicia.

Amateur fue la elegida para iniciar su presentación y, con los primeros acordes del clásico, también se soltó un potente olor a marihuana en el recinto. “Huele a pachuli”, bromeó alguien en el escenario mientras pequeñas humarolas se veían salir desde varios sectores de la audiencia.

El cuarteto fue pura experiencia sobre escena. No son para menos sus casi tres décadas de canciones irreverentes y provocadoras como Chinga tu madre, Pendejo y Parásito, que provocaron en el público brincos a prueba de rodillas cuarentonas y ruedas de slam amigables… pero no tanto.

Parque Viva, con su Anfiteatro Imperial lleno a reventar, disfrutó de un gran concierto protagonizado por Los Fabulosos Cadillacs y Molotov. (David Chacón)

Aquellos que fueron adolescentes a finales de los 90 se reencontraron con la Molotov explosiva (si nos permiten la analogía), la que derribó muchas fronteras cantando en español Gimme tha Power y Frijolero para alzar la voz por aquellos que fueron y siguen siendo marginados política y socialmente. “Hagamos comunidad”, fue el mensaje que desde la tarima dijo Molotov.

El adiós de los mexicanos llegó cerca de las 8 p. m. con Marciano, que se la dedicaron a sus amigos y colegas de los Cadillacs. Además de Perro Negro, El señor del banco y la histórica Puto.

Cadillacs, fabulosos

“Una vez más, para todo este público… con ustedes, Los Fabulosos Cadillacs”. Como el inicio de Gitana, así se sintió el ambiente cuando fue el turno de los argentinos de subir a la tarima del Anfiteatro Imperial. Siempre es un gusto verlos en Costa Rica.

Con cuatro décadas construyendo un lenguaje musical propio, la agrupación, encabezada por Vicentico y Flavio Cianciarulo, no decepcionó.

Los Cadillacs, con el mestizaje musical como bandera, encendieron los aplausos del público que los recibió con una ovación a las 8:24 p. m. El genio del Dub fue la pieza elegida para iniciar su presentación.

La presentación de Los Fabulsos Cadillacs en su concierto en Costa Rica estuvo cargada por un repertorio amplio y de éxitos. (David Chacón)

Sin dar tregua al público, como si hubiera mucho por cantar y por decir, pero poco tiempo, la voz de Vicentico de inmediato interpretó “Hay que sacarla del pozo ciego”, con Mi novia se cayó en un pozo ciego.

Una vez más, sin descanso sonaron, esta vez, las palabras de Manuel Santillán: “Nunca se olviden que el llanto de la gente se va hacia el mar”. El León fue coreada a más no poder, como si la historia del personaje que recuerda a las víctimas de la represión de las dictaduras encontrara un escape en las voces de los miles congregados en Parque Viva.

Cuestionar, hacer ruido y tener la voluntad de incomodar: así sonó el concierto de los argentinos en suelo tico.

Demasiada presión puso demasiada energía en la velada, pero después bajó la revolución un poco. “Qué honrados estamos de cantar para ustedes después de la gran banda que es Molotov. Muchas gracias por venir”, manifestó Vicentico en una de las pocas intervenciones habladas de su participación.

Después de eso, llegó C.J. Para ese momento el público descansó un poco, pero cuando sonó Calaveras y Diablitos, todos se pusieron de pie para bailar al ritmo de ese sabroso ska mezclado con rock latino y reggae clásico que hasta llevó al vocalista a ponerse algo juguetón con el público.

El concierto continuó con temas más introspectivos como Los condenaditos, que de paso también lleva a una conversación poderosa sobre la salud emocional. El juego de luces rojas y azules, el fondo de la música y la voz rasgada de Vicentico mientras su imagen se veía en blanco y negro en las pantallas le dieron un tono intenso a la interpretación.

La experiencia de 30 años de carrera de Molotov quedó bien representada en el escenario. (David Chacón)

¡Y llegó la cuuuumbia! No podía faltar la imponente Padre Nuestro con ese sabor que pone a todos a bailar y a reflexionar. Eso es la música, eso es el arte: entretenimiento y reflexión. Y como si fuera poco este segmento, V Centenario encendió aún más el anfiteatro, y ya eso es mucho decir. Qué mensaje combativo el de esta pieza.

La emoción siguió con Saco Azul, Contrabando, la eterna Siguiendo la luna y Carnaval. De verdad que a los Cadillacs se les deberían dar conciertos de unas cinco horas para poder gozarlo todo; eso quisieran muchos.

Y, como bien sonó en todo el concierto, desde los ticos de Calle Dolores, pasando por los Molotov y cerrando con Los Fabulosos Cadillacs, el sentimiento del espectáculo fue: “La canción que es valiente, es canción para siempre”, como lo dicen los argentinos en Mal Bicho, una de las últimas piezas del amplio repertorio que fue abriendo paso para la despedida con El satánico Dr. Cadillac y la revolucionaria Matador.

Nunca mejor dichas (o cantadas) estas palabras: “No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas. Balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por el solo hecho de pensar distinto. ¡Ay, Dios!“.

Fue un privilegio. Ver a Los Fabulosos Cadillacs y a Molotov compartir escenario tuvo un significado más allá de reunir dos nombres históricos de la música latina; fue asistir a un encuentro donde la palabra cantada tomó un significado especial en tiempos convulsos donde no debemos temer alzar la voz.