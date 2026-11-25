Durante la conferencia de prensa de Gobierno de este miércoles 25 de noviembre, la presidenta Laura Fernández se refirió a la posibilidad de que Costa Rica sea la sede del certamen de belleza internacional Miss Universo 2027.

La noche del martes 24, durante la gala de coronación del certamen 2026 que se realizó en Puerto Rico, la organización anunció que nuestro país sería el anfitrión de la edición del próximo año. En esa confirmación se transmitió un video en el que se veían imágenes representativas de la flora y la fauna de nuestro país, así como detalles de la cultura tica; además, apareció la presidenta, quien emitió el mensaje: “La edición 76 del Miss Universo será pura vida en Costa Rica”.

Sin embargo, horas después trascendió una pugna interna entre las dos franquicias que manejan el concurso, lo que podría poner en duda la participación costarricense en la producción. La final en Puerto Rico estuvo a cargo de Miss Universe West, quienes anunciaron a Costa Rica como anfitrión para el 2027; sin embargo, Miss Universe East, que está a cargo del montaje para el próximo año, manifestó que Vietnam es el país elegido.

Durante la coronación de la puertorriqueña Jennifer Barreto como Miss Universo 2026 se anunció que Costa Rica será la sede de la próxima edición del certamen. (AFP)

Hasta el momento, ambas organizaciones mantienen sus posiciones. Mientras tanto, en nuestro país se sigue hablando de que Miss Universo se realizará aquí y al respecto fue que se manifestó la presidenta, quien se apoyó en Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud, para la respuesta.

“Es un evento privado”

“Eso es un evento privado que organizan empresas o interesados del sector privado. Estamos hablando de un evento donde participan más de 110 o 115 candidatas de diferentes puntos del planeta y que es una vitrina para exponer a Costa Rica”, expresó la mandataria.

Y agregó: “A mí me pidieron grabar un video para el certamen, porque, a lo que entendí, había una puja entre diferentes países del mundo que querían que el certamen se diera ahí por la cantidad de millones que deja de ganancia a los hoteles, a los restaurantes, al comercio”.

La costarricense Mariale Acosta avanzó al Top 30 de Miss Universo 2026. (AFP)

De inmediato invitó a Rodríguez a que brindara más declaraciones sobre el tema. El jerarca de Cultura reiteró que la organización de Miss Universo es privada.

“Se nos ha presentado un proyecto para poder exponer también la marca Costa Rica porque somos un país maravilloso a través de la cultura, la naturaleza y los beneficios que esto podría traer para el turismo”, dijo Rodríguez.

Continuó explicando que se iniciaron coordinaciones para que Miss Universo se pueda desarrollar en Costa Rica durante el 2027. “Seguiremos apoyando desde lo público a esta instancia para poder tener una presencia internacional relevante que implica una logística importante que va a tener impacto directo sobre la visitación turística, sobre la exposición de la cultura costarricense y, por supuesto, sobre los principios de la marca país Costa Rica”.

Fernández aportó detalles que, según dijo, se los hicieron llegar en el momento de la respuesta y con ellos se refirió a El Salvador y los beneficios económicos que recibió el país vecino cuando fue sede del concurso en el 2023.

“Ese evento le dejó al comercio local más de $177 millones en ganancias. Así que, por supuesto, que esperamos que sea un éxito en nuestro país”, afirmó Fernández.

Rodríguez acotó que, de realizarse Miss Universo en nuestro país, las actividades no serían solo durante la semana de la gran final, sino durante varios días antes por medio de eventos paralelos.