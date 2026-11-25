De resolverse la disputa que hoy mantiene en duda la realización de Miss Universo 2027 en Costa Rica, la gala final del certamen tendría como principal escenario el Estadio Nacional, complementado por actividades en el Centro de Convenciones y giras en las siete provincias.

Así lo detalló Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, en una entrevista divulgada en las plataformas oficiales de ¡OPA! Canal 38, donde explicó los planes logísticos en los que la organización local venía trabajando desde hace un año.

No obstante, la concreción de este montaje depende ahora de que se aclare el choque corporativo entre las dos firmas que se disputan el control internacional del concurso.

Mientras la producción de 2026 (MU West), bajo el control de JKN Global Group, anunció a Costa Rica como próxima anfitriona, la empresa Legacy Holding Group (MU East) desconoció esa designación, aseguró que la sede elegida es Vietnam e inició un proceso de arbitraje internacional.

Los escenarios previstos y la infraestructura

Consultada sobre si el país cuenta con las condiciones necesarias para recibir un espectáculo de esa magnitud, Ramírez aseguró que la organización ya había evaluado la capacidad hotelera, aeroportuaria y de transporte, así como los posibles recintos para cada etapa de la agenda.

“Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace un año y sí, hemos tenido que revisar bien dónde vamos a hacer cada uno de los eventos. Yo creo que Costa Rica está preparada para este tipo de actividades, tiene mucho potencial; estamos pensando en el Estadio Nacional, por supuesto. Así que sí, en el Estadio Nacional, Centro de Convenciones y, por supuesto, vamos a estar visitando todas las provincias, las zonas, las comunidades con las candidatas”, aseguró Ramírez.

De concretarse el evento en territorio costarricense, la intención de la franquicia local sería utilizar el certamen como una vitrina turística “de frontera a frontera”, llevando a las delegadas internacionales a distintas regiones del país antes de la velada de coronación.

Inversión empresarial y rol del Gobierno

Respecto al financiamiento que requeriría traer la 76.ª edición de Miss Universo, la directora evitó precisar montos exactos, pero señaló que el proyecto se planteó como una inversión empresarial liderada por Canal ¡OPA! mediante alianzas comerciales.

En cuanto a la eventual participación del Gobierno en la realización del espectáculo, Ramírez aclaró que no se trata de un convenio económico ya suscrito, sino de una gestión en busca de apoyo logístico y estatal si el certamen avanza.

“El compromiso que buscamos de parte del Gobierno es el acompañamiento institucional y la articulación de esfuerzos para aprovechar esta plataforma para llevar turismo, empleo y muchas oportunidades a los costarricenses”.

Por ahora, el futuro de esa planificación permanece sujeto a la resolución del conflicto legal entre las dos facciones propietarias de la marca Miss Universo.