La rápida y atinada reacción que tuvo la actriz Sofía Chaverri para apagar un conato de incendio cerca de su casa pudo evitar una tragedia.

Según explicó y mostró en sus redes sociales la artista, en las inmediaciones de su hogar se presentó una quema y, ante la situación, ella corrió a buscar agua para apagarla.

Con un pichel lleno fue al lugar del fuego y lo apagó. Después, con una manguera, terminó de echar más agua para evitar que quedara algún residuo.

Aunque fue algo pequeño, la reconocida actriz aprovechó la situación para dar dos consejos importantes. En primera instancia, fue muy clara en que, si la situación hubiera sido de mayor magnitud, lo correcto era llamar a los bomberos y servicios de emergencia.

Sin embargo, al tratarse de algo relativamente pequeño, lo mejor fue apagarlo por sus propios medios y no hacer una llamada en vano al 9-1-1.

En segundo lugar, aunque no menos importante, hizo un llamado a las personas fumadoras: “No tiren cigarrillos donde sea”. Esta solicitud posiblemente tenga que ver con que una colilla de cigarro encendida pudo ser la causante del fuego.