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La locutora Vicky Fuentes sufre por un armadillo que destroza el patio de su casa (video)

La comunicadora mostró en redes sociales los daños que ha hecho el animal silvestre en su propiedad

Vicky Fuentes
La locutora Vicky Fuentes pidió consejos para que el armadillo no se vuelva a meter a su casa. Archivo
Jessica Rojas Ch.