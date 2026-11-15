La locutora Vicky Fuentes sufre por un armadillo que destroza el patio de su casa (video)

Un visitante inesperado está dándole “dolores de cabeza” a la locutora Vicky Fuentes. La comunicadora mostró en sus redes sociales los destrozos que hace un animal en el patio de su casa.

Según contó, se trata de un armadillo que se escabulle hasta la propiedad y hace huecos en el suelo, dañando el zacate.

“Es intenso, le tiré agua y no se va. ¿Qué hacer para que no regrese? Realmente es muy dañino”, escribió Fuentes en el video que publicó, donde se ve claramente al animal en su casa.

Aunque Vicky se lo tomó de forma graciosa, también expresó su preocupación mientras lo espantaba, siempre manteniendo la distancia y sin dañar al animal. “Deja unos huecos en el zacate horribles. Ya no son los mapaches, ahora es el armadillo”, agregó.