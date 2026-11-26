La creadora de contenido Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, habló como pocas veces sobre su noviazgo, el cual dio a conocer en abril del presente año.

Las palabras para el joven llegaron durante una dinámica de preguntas en su Instagram, donde le consultaron si tiene pareja.

Ella respondió: “Sí, y soy la más feliz. Es difícil poner en palabras algo que significa tanto para mí, pero puedo decir que todos los días le agradezco a Dios el hombre que tengo a mi lado, no solo por cómo es conmigo, sino por la persona que es en general”.

Además, dio a conocer que se siente orgullosa por la relación que ha construido y que prefiere mantenerla en privado.

“Definitivamente, a quien más admiro, me enorgullece y me inspira es él. Me siento demasiado afortunada de la relación que tenemos y de lo que somos. Soy sumamente privada con mi relación y, se lo digo sincera, es porque con los años he aprendido a cuidar algo así como un tesoro, porque es lo que realmente es”, añadió en el romántico texto.

La joven creadora de contenido subió una fotografía en la que no se ve por completo el rostro de su novio, pero se conoce que se trata del artista nacional Xeuz.

El costarricense se desempeña en la escena urbana nacional, donde destaca por sus temas como Sangre, Vegeta y Bratz. Además, ha colaborado con otros artistas ticos como Kavvo, Toledo, Deeikel y Gimario.