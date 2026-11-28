Karina Ramos reapareció en sus redes sociales desde la comodidad de su hogar después de someterse a una cirugía de emergencia esta semana debido a una obstrucción renal.

La empresaria costarricense ya avanza en su proceso de recuperación acompañada por sus mascotas, pues a través de sus historias de Instagram, la modelo compartió fotografías recostada en un sofá junto a sus perros, a quienes bautizó con cariño como sus enfermeros.

“Aquí con mis enfermeros. Honestamente, ha sido exageradamente doloroso y difícil antes y después de la cirugía. Me duele hasta hablar y usar el teléfono, pero aquí vamos”, escribió la también presentadora.

Ramos precisó cuál fue exactamente el origen de la emergencia médica que mantuvo en vilo a sus seguidores el pasado miércoles: los médicos le extrajeron un cálculo de gran tamaño que bloqueaba el paso hacia la vejiga, lo que le dejó secuelas internas que aún le provocan fuertes molestias.

“Me quitaron una piedrota que se atoró en el conducto del riñón a la vejiga y, aunque la cirugía salió bien, el doctor dice que estoy bastante lastimada por dentro, así que los dolores han sido inexplicables. He querido contestar los mensajitos, de verdad, gracias. Espero sentirme más fuerte pronto y reportarme nuevamente”, añadió.

El procedimiento de Karina Ramos estaba planificado originalmente con anestesia epidural para que permaneciera despierta, sin embargo, debieron dormirla por completo. (Instagram/redes sociales)

Anécdota en quirófano

Pese al malestar físico, Ramos también sacó espacio para el humor al relatar una anécdota ocurrida dentro de la sala de operaciones.

Según explicó, el procedimiento estaba planificado originalmente con anestesia epidural para que permaneciera despierta bajo una leve sedación; sin embargo, su propia personalidad obligó al equipo médico a cambiar de estrategia.

“Pues resulta que Karinita no paraba de hablar y hacer preguntas y tuvieron que dormirme toda. Obviamente, no recuerdo nada, pero me dio mucha risa cuando me contaron al despertarme porque suena 100% yo cuestionando todo el procedimiento”, bromeó la modelo.