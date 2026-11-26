Karina Ramos necesitó una cirugía de emergencia debido a un problema en uno de sus riñones. La modelo costarricense compartió la noticia con sus seguidores mediante una publicación en redes sociales en la que contó que este miércoles atravesó una madrugada complicada debido a un dolor intenso.
Ramos explicó que su ausencia de las redes sociales llamó la atención de algunos seguidores, quienes incluso le preguntaron por qué no se había referido a la noticia de que Costa Rica será la próxima sede de Miss Universo.
“Yo bien ocupada muriéndome. Domino bastante bien el arte de no verme como me siento, pero ya no podía más y aquí pasé la mitad de mi madrugada”, escribió en una primera publicación, en la que dejó entrever que atravesaba un problema de salud.
Horas después, Ramos explicó lo que había ocurrido y confirmó que necesitó una intervención quirúrgica de emergencia.
“Vengo saliendo de una cirugía de emergencia; todo salió muy bien. Tenía una piedra obstruyendo un riñón y el riñón básicamente dejó de funcionar”, relató.
La costarricense también explicó que el dolor le impidió atender los mensajes que recibió durante ese tiempo.
“No he podido contestar a nadie porque el dolor ha sido demasiado intenso y ha sido un día sumamente difícil. Quería contarles y agradecerles a todos por sus mensajitos”, agregó.
Ramos compartió una fotografía desde el hospital para acompañar su mensaje y aseguró que esperaba sentirse más estable poco a poco.
Además, aprovechó para agradecer a Esteban Ramírez de Percance e Indi C Music por acompañarla durante el complicado momento.