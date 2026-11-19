Los creadores de contenido Julián Valverde y Araya Vlogs no guardaron silencio ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el lunes 16 de noviembre.

Desde sus posiciones como influencers, emitieron mensajes de condolencias a la familia del comunicador y manifestaron su preocupación porque se haga justicia en el caso.

Ambos compartieron una imagen del periodista en blanco y negro con un lazo en representación del luto y las palabras: “Autoridades de Costa Rica: no es mañana, es ‘ayer’ que debemos actuar”.

Julián Valverde expresó preocupación por el asesinato de Camilo Rodríguez. (Instagram)

En el caso de Valverde, agregó: “Mucha fuerza a la familia de Camilo. Expresarnos no debería costar nuestra vida”. Araya, por su parte, escribió: “Qué triste noticia para Costa Rica. Fortaleza para su familia y que se haga justicia”.

Rodríguez, de 50 años, fue víctima de un ataque armado perpetrado por dos hombres que viajaban en una motocicleta. El comunicador recibió varios disparos cuando iba manejando su carro en Santo Domingo de Heredia.

Este miércoles 18 de noviembre, su familia y allegados le dieron el último adiós en una misa en Cartago.