En medio de un ambiente cargado de dolor, familiares, amigos, la prensa y ciudadanos dan el último adiós al periodista costarricense Camilo Rodríguez este miércoles 18 de noviembre, durante sus honras fúnebres en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago.

El ingreso del féretro y de los allegados al templo se prolongó por más de 25 minutos, ya que numerosas personas se acercaron continuamente a saludar y abrazar a la familia para expresarles sus condolencias.

Madre, padre y hemano de Camilo Rodríguez en el ingreso del féretro. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Vestidos de negro y portando lentes oscuros, la madre del comunicador, Sara Chaverri, y sus hermanos, entre ellos Andrés Rodríguez, encabezaron el cortejo hasta ubicarse en las bancas del frente.

Mientras su madre se mostró serena y se detuvo en varios tramos del pasillo para corresponder el afecto de los presentes, una de las escenas más conmovedoras fue protagonizada por la hija mayor de Rodríguez, quien permaneció desconsolada frente al ataúd sin despegarse ni un instante del féretro y la fotografía de su padre.