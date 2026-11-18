Tras concluir la ceremonia religiosa en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago, asistentes acompañaron el cortejo fúnebre del periodista costarricense Camilo Rodríguez hacia el cementerio.

Entre los asistentes destacaron ciudadanos que alzaron pancartas con mensajes como “Paz para Costa Rica. Gracias Camilo”, sumándose al clamor colectivo por el cese de la violencia y el esclarecimiento del crimen.

Asimismo, llamó la atención un automóvil gris completamente cubierto en su capó y parabrisas con fotografías del comunicador junto a sus hijos, banderas nacionales y mensajes impresos en su memoria.

Mensajes como "Paz para Costa Rica. Gracias Camilo" durante la salida del cortejo fúnebre hacia el cementerio. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

En el frente del parabrisas sobresalía la consigna “Yo me identifico con Camilo”, mientras que en la parte delantera del vehículo se leía la frase “3 años y 6 meses sin ver a mis hijos”, de parte de un padre que considera vivir una situación similar a la del comunicador con su familia.