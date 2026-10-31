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Julián Valverde vivió una ‘experiencia extrema’ en Miami, pero nada salió como estaba planeado

El creador de contenido fue parte de un reto de Red Bull,

Julián Valverde, creador de contenido costarricense radicado en Estados Unidos.
Julián Valverde grabó toda su experiencia siendo parte del Red Bull Flugtag. redes
Fiorella Montoya

El creador de contenido costarricense Julián Valverde vivió una nueva aventura, esta vez de la mano de Red Bull, durante una actividad realizada este sábado 31 de octubre en Miami.

Se trató del Red Bull Flugtag, un espectáculo en el que equipos diseñan y construyen “máquinas voladoras caseras” para lanzarse desde una plataforma elevada hacia el agua, con el impulso de su propia fuerza.

Valverde compartió en sus redes sociales un video en el que mostró varios momentos de la experiencia. Durante la actividad, incluso se encontró con costarricenses que se acercaron para pedirle fotografías.