Julián Valverde vivió una ‘experiencia extrema’ en Miami, pero nada salió como estaba planeado

El creador de contenido costarricense Julián Valverde vivió una nueva aventura, esta vez de la mano de Red Bull, durante una actividad realizada este sábado 31 de octubre en Miami.
Se trató del Red Bull Flugtag, un espectáculo en el que equipos diseñan y construyen “máquinas voladoras caseras” para lanzarse desde una plataforma elevada hacia el agua, con el impulso de su propia fuerza.
Valverde compartió en sus redes sociales un video en el que mostró varios momentos de la experiencia. Durante la actividad, incluso se encontró con costarricenses que se acercaron para pedirle fotografías.
El creador de contenido también documentó los preparativos antes del lanzamiento. Equipado con casco, chaleco y una cámara GoPro, se persignó mientras esperaba el turno de su equipo.
En las imágenes se aprecia la emoción de los integrantes durante los minutos previos a empujar su particular creación con la forma de un gallo.
Sin embargo, el vuelo no salió como esperaban: una de sus compañeras cayó primero al agua, seguida por la estructura, mientras que el resto del equipo logró mantenerse a salvo.
Fiel al humor que mostró durante la aventura, Valverde también bromeó sobre el supuesto premio que recibió al finalizar la competencia. En el video enseñó un billete de ¢20.000 y lanzó una petición a la marca: “Gracias, Red Bull. A la próxima tírenme de la Luna”, expresó entre risas.