El ensayo técnico de Mira quién baila dejó dos momentos inesperados, uno de ellos protagonizado por el juez español Isaac Rovira.

En un video publicado en la cuenta oficial del programa en Instagram, se observa a Rovira haciendo un salto con apertura de piernas junto al participante Antuan Fallas y al invitado especial de esta semana, el creador de contenido Byron Arias.

Sin embargo, el salto no salió como esperaba y, al aterrizar, el juez hizo un gesto de dolor y se tambaleó, lo que provocó una reacción de todos los presentes.

“Casi nos quedamos sin juez”, bromeó Fallas.

Rovira se tomó el momento con humor y escribió en los comentarios de la publicación: “Sí, es que no se puede seguir el ritmo de estos chicos”.

El español forma parte del jurado de Mira quién baila desde el estreno del programa, en 2024.

Isaac Rivera, juez de Mira quién baila (MQB). (redes/Instagram)

El otro momento inesperado tuvo como protagonista a la participante Karla Quesada.

La creadora de contenido llevaba una capa cuyos extremos estaban sujetos al techo del estudio Marco Picado. En determinado momento, la tela se levantó y estuvo a punto de enredarse alrededor de su cuello, lo que provocó otra reacción de susto y risas entre quienes estaban presentes.

“Mejor me avisan y me voy solita”, escribió Quesada en los comentarios.

Este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo la décima gala del programa con cinco parejas en competencia, sin nominados a eliminación.