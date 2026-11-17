La décima gala de Mira quién baila (MQB) contará con la participación especial del creador de contenido Byron Arias, quien se sumará a la pista del Estudio Marco Picado el próximo domingo 22 de noviembre.

“Llevo esperando esto desde hace mucho. Esto va a ser una locura. Gracias. Esto es gracias a ustedes. Detrás de esta pantalla, uno está tratando de crecer y mostrar lo capaz que uno es”, expresó Arias a través de un video en sus redes sociales.

El creador de contenido, Byron Arias, es conocido por su personaje, Doña Clara. (Instagram/redes sociales)

Para esta presentación, Arias hará pareja de baile con Tatiana Sánchez, quien anteriormente acompañó en el formato al exparticipante Alex Alvarado, y adelantó que el ritmo elegido para su número será la salsa.

A pesar de la emoción por debutar en la pista, el creador de contenido confesó en Mira quién habla su principal inquietud: cometer algún error técnico en medio de la rutina.

“Ay, si se me va un piecillo por ahí”, bromeó el influencer al referirse a sus nervios previos al espectáculo.

Asimismo, indicó que ha recibido recomendaciones para ganar mayor soltura escénica y pulir sus pasos durante los ensayos, con el objetivo de ofrecer un buen espectáculo a la audiencia televisiva.

“Empapándome más de la salsita para poder llegar el próximo domingo con toda la actitud y con toda la emoción posible para que todos en casita nos sigan”, agregó.