Jorge Martínez y su familia protagonizaron la imagen más tierna de Halloween: vea las fotos de la pequeña Sol.

El festejo de Halloween en Costa Rica dejó muchas imágenes de famosos disfrazados y disfrutando con amigos y familias, pero posiblemente la imagen más tierna de la jornada fue la que protagonizaron los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes con su hija Sol.

En redes sociales, la pareja compartió videos de la pequeña vestida como un dulce unicornio. La bebé de un año lució una diadema con un cuerno de colores, unas alas y, además, un divertido tutú en los mismos tonos.

Los orgullosos papás vistieron camisetas deportivas con la leyenda “Jota” en sus espaldas. Ambos tomaron de la mano a Sol, quien con una canasta salió a pedir dulces en los alrededores de su casa.

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