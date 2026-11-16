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Viva

Jazmín Salas queda fuera de ‘Mira quién baila’ tras segunda nominación

La creadora de contenido y pastelera quedó fuera de la competencia luego de enfrentarse a Papi Pazz en la votación del público

Jazmín Salas,
Jazmín Salas y su bailarín, César Abarca, se despidieron de 'Mira quién baila' tras la segunda nominación de la creadora de contenido en la temporada. Teletica
Fátima Jiménez