Jazmín Salas queda fuera de ‘Mira quién baila’ tras segunda nominación

La creadora de contenido y pastelera Jazmín Salas se convirtió en la nueva eliminada de Mira quién baila (MQB), este domingo 15 de noviembre, luego de recibir menos apoyo del público que su contrincante Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz.

Salas y su bailarín, César Abarca, abandonaron la competencia durante la novena gala de la tercera temporada del formato de Teletica, tras permanecer en zona de riesgo desde la semana anterior.

La participante representaba a la Fundación Bandera Blanca, organización que trabaja con familias y menores de edad en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, mediante programas de alimentación, educación, arte y música, además de acompañamiento integral.

Jazmín Salas y César Abarca recibieron un premio económico para donar a la organización que representaron en 'Mira quién baila'. (Tomada de redes sociales /Jazmín Salas )

Segunda nominación

La eliminación de Salas se produjo después de su segunda nominación en la temporada. La primera ocurrió el 18 de octubre, cuando enfrentó a Alex Alvarado y Tatiana Sánchez en una votación que terminó con la salida del creador de contenido.

En aquella ocasión, Salas logró el respaldo suficiente para continuar en la competencia, mientras que Alvarado se convirtió en el tercer eliminado de la edición.

Su segunda nominación llegó el 8 de noviembre, al cierre de la octava gala, cuando los jueces la colocaron nuevamente en zona de riesgo junto a Papi Pazz.

En esa presentación, Salas y Abarca bailaron tango. Los jueces reconocieron la fuerza y conexión de la pareja, aunque señalaron detalles técnicos relacionados con la postura, los pies y la musicalidad.

¿Quiénes continúan en Mira quién baila?

Con la salida de Salas, la competencia mantiene a cinco famosos en carrera por el título de la tercera temporada.

Los participantes que siguen en el formato son:

Antuan Fallas, junto a Alhanna Morales.

JP Olivato, junto a Yessenia Reyes.

Christian Gómez, conocido como Tapón, junto a Lucía Jiménez.

Karla Quesada, junto a Javier Acuña.

Mauricio Artavia, Papi Pazz, junto a Ariana Herrera.

Antuan Fallas se mantiene como uno de los participantes más destacados de la temporada. En la octava gala, junto a Alhanna Morales, consiguió por cuarta ocasión el reconocimiento de Pareja Wow, con lo que superó el récord de tres premios que ostentaba Mimi Ortiz en una edición anterior.