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Jazmín Salas destapa los secretos de ‘Mira quién baila’: horas extra de contrato, guías de imagen y logística en el estudio

La participante del formato explicó cómo se articulan las coreografías con el equipo audiovisual bajo la guía de Toni Costa

Jazmín Salas,
Jazmín Salas explicó que los participantes reciben un informe técnico semanal con directrices estrictas sobre su vestuario, peinado y maquillaje. Teletica
Valeria Yuliana Arce Orozco