‘Es muy frustrante’: Jaz Salas después de ensayos de ‘Mira quién baila’

Tras una extensa jornada de prácticas en el estudio de canal 7, la creadora de contenido y participante del formato, Jazmín Salas, compartió con sus seguidores la alta carga física y emocional que experimenta en el montaje de su próxima coreografía.

A través de sus historias de Instagram, Salas confesó el nivel de precisión técnica que le demanda su presentación para la octava gala, en la que bailará tango. Según relató, el proceso de asimilar cada paso representa una prueba no solo corporal, sino también psicológica.

“Es exagerado todo lo que conlleva una coreografía de un minuto treinta: todo el trabajo, el esfuerzo físico y mental. Y mental lo digo porque, en serio, es muy frustrante el decir: ‘Sí, okay, derecha’, y hacerlo mal, o ‘aquí suba la cabeza’ o ‘aquí estire más el brazo’ y a la hora de la hora uno no lo hace. Entonces a mí esa parte me frustra bastante, pero bueno, ya está quedando súper bonita”, detalló la participante .

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