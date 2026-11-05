‘Es muy frustrante’: Jaz Salas después de ensayos de ‘Mira quién baila’

Tras una extensa jornada de prácticas en el estudio de canal 7, la creadora de contenido y participante del formato, Jazmín Salas, compartió con sus seguidores la alta carga física y emocional que experimenta en el montaje de su próxima coreografía.
A través de sus historias de Instagram, Salas confesó el nivel de precisión técnica que le demanda su presentación para la octava gala, en la que bailará tango. Según relató, el proceso de asimilar cada paso representa una prueba no solo corporal, sino también psicológica.
“Es exagerado todo lo que conlleva una coreografía de un minuto treinta: todo el trabajo, el esfuerzo físico y mental. Y mental lo digo porque, en serio, es muy frustrante el decir: ‘Sí, okay, derecha’, y hacerlo mal, o ‘aquí suba la cabeza’ o ‘aquí estire más el brazo’ y a la hora de la hora uno no lo hace. Entonces a mí esa parte me frustra bastante, pero bueno, ya está quedando súper bonita”, detalló la participante .
Salas explicó que la exigencia técnica obedece al tono riguroso que adoptó el jurado en las últimas emisiones.
“Desde el 7 de setiembre que nosotros empezamos a ensayar, se ha ensayado de lunes a lunes. Aquí no hay días libres, no hay feriados, no hay festivos... nada. Se ensaya mínimo de tres a cuatro horas diarias y ya ahora es tiempo de que reforcemos y doblemos las horas de ensayo porque los jueces dijeron que se van a poner todavía más picky de lo que ya están”, explicó la comunicadora.
El ritmo ininterrumpido de trabajo también ha llevado a una convivencia constante entre las parejas de baile. Salas bromeó al admitir que la dinámica diaria la mantiene más en contacto con Abarca que con su propio esposo.
“La vez pasada le decía a César: ‘Yo creo que lo veo más a usted y hablo más con usted que con Christian’. Lucía (Jiménez) me decía que nos convertimos en un matrimonio, que así le pasa a ella con Tapón. Es exagerado cómo en tan poquito tiempo uno tiene que compartir tantísimo con otra persona”, bromeó Salas.
Por último, la creadora de contenido aprovechó para salir al paso de especulaciones surgidas en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento con el resto del elenco de MQB.
“He visto uno que otro mensaje en redes o comentarios que dicen que yo no convivo con los demás o que no me llevo. ¡Y no es que no me lleve! Me llevo de maravilla. Más bien todos se mueren de risa... Yo siempre ando con mis actividades: ‘¿Qué van a hacer en la noche?, vénganse para acá’ o ‘hagamos esto’. Me parece demasiado bonito que, gracias a este formato, he encontrado muchísima gente nueva, amistades que hoy en día vienen a mi casa”, aclaró la concursante.