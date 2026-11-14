Jazmín Salas mostró el impactante cambio físico que logró durante su paso por ‘Mira quién baila’ (video)

Jazmín Salas, participante del programa Mira quién baila, mostró en video el impresionante cambio físico que ha experimentado desde que está en la competencia de Teletica.

Según explicó Salas, creadora de contenido y esposa del exfutbolista Christian Bolaños, ha perdido mucho peso debido a los exigentes ensayos que requiere el concurso. Sin embargo, comentó que no sabe bien cuánto ha bajado, pero sí lo nota en la ropa que usa y, para demostrarlo, se puso un traje que, según dijo, antes de iniciar en el baile le quedaba bien.

Salaz gregó que desde que entró al programa no volvió al gimnasio ni a hacer clases de ejercicios, pero que entrena para Mira quién baila al menos cuatro horas diarias todos los días de la semana.

Así le queda la ropa a Jazmín Salas después de perder mucho peso por causa de los exigentes ensayos de 'Mira quién baila'. (Captura de video)

El comentario sobre su pérdida de peso lo hizo para responder la consulta de seguidores que le han externado su impresión por el cambio físico.

“Yo no entré aquí para decir que tengo que bajar. Yo me sentía bien, obviamente ahora me siento mejor; no les miento”, dijo, y procedió a enseñar la ropa que le queda grande.

Agregó que, más allá del entrenamiento físico del baile, no ha seguido alguna dieta en específico.