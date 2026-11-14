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Viva

Jazmín Salas mostró el impactante cambio físico que logró durante su paso por ‘Mira quién baila’ (video)

La creadora de contenido usó sus redes sociales para responder sobre el tema a las consultas de sus seguidores

Mira quién baila
Jazmín Salas y su coreógrafo César Abarca están nominados esta semana en 'Mira quién baila'. Cortesía
Jessica Rojas Ch.