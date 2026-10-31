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Ítalo Marenco y su familia tendrán un motivo muy importante para celebrar: ‘Lo único que uno quiere es verlos felices’

El presentador dio detalles de la actividad que tendrán este sábado 31 de octubre

Ítalo Marenco, presentador de Giros
El presentador Ítalo Marenco y su familia tendrán una celebración muy especial este sábado 31 de octubre. redes
Jessica Rojas Ch.

Este sábado 31 de octubre, el presentador Ítalo Marenco tiene un motivo muy importante para celebrar y tiene que ver con su pequeña hija Irene.

El conductor de Buen día contó en redes sociales que este sábado él y su esposa, Cindy Villalta, festejarán con una fiesta el cumpleaños ocho de la niña.

“Hoy le celebramos la vida a mi hija. Ocho años, qué increíble (...). Lo único que uno quiere es verlos felices, darle gracias a Dios por la vida de sus hijos”, manifestó Marenco.