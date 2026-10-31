Ítalo Marenco y su familia tendrán un motivo muy importante para celebrar: ‘Lo único que uno quiere es verlos felices’

Este sábado 31 de octubre, el presentador Ítalo Marenco tiene un motivo muy importante para celebrar y tiene que ver con su pequeña hija Irene.
El conductor de Buen día contó en redes sociales que este sábado él y su esposa, Cindy Villalta, festejarán con una fiesta el cumpleaños ocho de la niña.
“Hoy le celebramos la vida a mi hija. Ocho años, qué increíble (...). Lo único que uno quiere es verlos felices, darle gracias a Dios por la vida de sus hijos”, manifestó Marenco.
En las historias de su perfil de Instagram, Marenco mostró parte de la decoración de la actividad. El queque de cumpleaños y la piñata fueron hechos inspirados en el personaje Tony Tony Chopper, de la serie animada One Piece.
Al cierre de su mensaje, Marenco aprovechó para enviar un saludo especial: “Un abrazo, papitos y mamitas. Los quiero mucho. Gracias por cada mensaje, gracias por sus vibras”, dijo.