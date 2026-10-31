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Halloween vs. Mascarada Nacional: ¿Cómo mantiene su fuerza la tradición local? Esto explica un experto

La mascarada costarricense reúne a niños y adultos en una celebración de tradición, baile y convivencia comunitaria

La Cimarrona La Original Domingueña y la Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas representarán a Costa Rica en el Londo Parade 2026 en Inglaterra.
Gigantas, diablos y otros personajes mantienen viva la mascarada, una tradición que reúne a los vecinos y convierte las calles en un espacio de baile y celebración. Cortesía
Fátima Jiménez

Donde una giganta baila y un diablito invita a seguir el pasacalle, la mascarada mantiene su lugar pese al auge de Halloween. Entre vecinos que se reúnen para celebrar y niños que esperan su turno para cargar una máscara, la tradición no es un simple adorno: se lleva sobre los hombros y se disfruta en comunidad.

Tony Aguilar, artesano de máscaras y gestor cultural de Mora, encuentra en ese arraigo la principal fortaleza de una fiesta que sigue haciendo pueblo. Desde su experiencia en Ciudad Colón, Halloween no ha logrado quitarles protagonismo a las gigantas, los diablos y los demás personajes que salen al encuentro de la gente.

“En los lugares donde hay tradición de mascarada, es más fuerte la celebración de la mascarada”, afirmó Aguilar.