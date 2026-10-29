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¿Sin planes para Halloween? Estas son algunas actividades para ‘sacarle el jugo’ al fin de semana

La cartelera de este fin de semana incluye espectáculos internacionales, festivales al aire libre y opciones gratuitas para disfrutar con toda la familia

Sech, Ozuna y De La Rose pondrán la música en diversas fiestas de Halloween.
Sech, Ozuna y De La Rose pondrán la música en diversas fiestas de Halloween. Suministrada
Fiorella Montoya

El cierre de octubre y el inicio de noviembre presentan una cartelera de entretenimiento activa en Costa Rica. La temporada de Halloween y el festejo del Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense abren paso a opciones para todos los gustos, complementadas por ferias gastronómicas comunitarias y competencias deportivas al aire libre.

Actividades temáticas de Halloween

Ozuna, De La Rose y Sech se presentan en concierto