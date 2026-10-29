¿Sin planes para Halloween? Estas son algunas actividades para ‘sacarle el jugo’ al fin de semana

El cierre de octubre y el inicio de noviembre presentan una cartelera de entretenimiento activa en Costa Rica. La temporada de Halloween y el festejo del Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense abren paso a opciones para todos los gustos, complementadas por ferias gastronómicas comunitarias y competencias deportivas al aire libre.

Ozuna se presentará este sábado 31 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Como el artista principal del festival Electric Animals Halloween Fest 2026, el cantante puertorriqueño será el plato fuerte de la noche de Halloween. El concierto forma parte de su gira mundial Una Aventura World Tour.

Los artistas Sech y De La Rose también se presentarán este sábado como invitados del festival de disfraces Halloween by JOGO, que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia. La actividad tendrá una temática de Halloween y marca el inicio oficial de la nueva gira internacional del cantante panameño, el Secho Gang Tour.

Tamarindo Halloween Fest: disfraces frente a las olas

En la costa pacífica guanacasteca, la quinta edición del Tamarindo Halloween Fest propone una dinámica que entrelaza playa, vida nocturna y recreación familiar.

Las actividades centrales arrancan el viernes 30 de octubre a las 5 p. m. con un pasacalles por el centro de la localidad, el cual se dirigirá hacia el parque Oneida, sede de concursos de disfraces infantiles, familiares y mascotas, certámenes de peinados extravagantes, entrega de dulces, gastronomía en el Tama Market y una Casa de los Sustos producida por Journey School.

La tarde incluirá también el concurso de baile Wednesday Dance Challenge, con varios premios en efectivo, y una carrera recreativa nocturna de 5 kilómetros organizada por Tama Run, donde se premiará a los mejores trajes deportivos.

Para el sábado 31 de octubre, la Biblioteca Comunitaria Infantil ofrecerá lectura de cuentos y entrega de dulces entre 10:30 a. m. y 12:30 p. m. Por la tarde, frente a Witch’s Rock Surf Camp, se llevará a cabo el tradicional espectáculo de surfistas disfrazados, de 3:30 a 4:30 p. m.

Disfrute la quinta edición del Tamarindo Halloween Fest, una iniciativa que reunirá a familias, residentes y turistas alrededor de una variada programación de actividades culturales, deportivas y recreativas. (Tamarindo Halloween Fest/Suministrada)

Experiencias inmersivas en centros comerciales de Heredia

En Oxígeno, el Callejón del Terror vive sus últimos días en el parqueo C morado, con una ambientación inmersiva inspirada en vampiros, efectos especiales, maquillaje profesional y un elenco de actores en vivo.

El recorrido opera de lunes a jueves de 4 p. m. a 8 p. m., y de viernes a domingo de 1 p. m. a 8 p. m. La entrada general tiene un valor de ¢4.000.

A pocos kilómetros, en Paseo de las Flores, la propuesta combina el misterio con actividades para el público infantil mediante dinámicas de facturación. Del 30 de octubre al 1.º de noviembre, de 4 a 8 p. m., el segundo piso acoge Piso 13, una casa del terror a la que se ingresa al presentar una factura por un monto mínimo de ¢7.000, efectuada el mismo día en cualquier local del centro comercial.

Paralelamente, el sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre, de 2 p. m. a 5 p. m., se desarrollará la Dulce Travesía: una ruta de golosinas en el primer piso, habilitada mediante compras del día de al menos ¢5.000.

Tradiciones, gastronomía y aire libre

Festejos oficiales del Día Nacional de la Mascarada en San José y Heredia

La preservación de la identidad nacional, amparada bajo la declaratoria de la mascarada tradicional costarricense como símbolo patrio, protagonizará múltiples recorridos callejeros.

Este viernes 30 de octubre, a partir de las 11 a. m., el Ministerio de Cultura y Juventud encabezará el Encuentro de Mascaradas, con desfiles simultáneos de gigantes, la Segua, el Diablo y la Muerte, los cuales saldrán desde el parque Morazán, la plaza de la Democracia y el Parque Natural Urbano Simón Bolívar.

En Escazú Village, de 3 p. m. a 7 p. m., la Mascarada Escazuceña ofrecerá talleres de elaboración de máscaras tradicionales, desfiles por los pasillos y un concurso infantil de diseño con premiaciones y golosinas gratuitas. Al mismo tiempo, en Curridabat, el complejo Aleste integrará comparsas de cimarrona y concursos de vestimenta infantil como parte de su iniciativa Octubre Urbano.

Otras actividades:

10.ª Expo Tamal en Aserrí

Desde este jueves 29 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, en horario de 9 a. m. a 11 p. m., la décima edición de la Expo Tamal anticipa la temporada navideña.

El evento se desarrollará desde el parque central hasta el estadio ST Center, en Santa Teresita de Aserrí. El menú ofrecerá tamales de cerdo, pollo, res, frijol y vegetales elaborados por reconocidas productoras locales, acompañados de comidas de turno como chorreadas, arracache y pozol.

Entre las novedades figuran el certamen Tamalandia Kids, el sábado 31 de octubre, así como competencias familiares de amarre de tamales, el concurso del cometamales, un desfile de mascaradas y conciertos populares.

Este fin de semana, la Expo Mascotería ofrecerá a las familias la oportunidad de adoptar perros y gatos. (Carolina Méndez/Suministrada)

Expo Mascotería en Oxígeno

La interacción familiar con animales de compañía tendrá su punto de encuentro en la 19.ª edición de Expo Mascotería, que tomará las áreas comunes del centro comercial Oxígeno del viernes 30 de octubre al domingo 1.º de noviembre, de 10 a. m. a 9 p. m. Entrada gratuita.

La feria contempla jornadas de adopción responsable de perros y gatos, tanto el sábado 31 de octubre como el domingo 1.º de noviembre, de 10 a. m. a 3 p. m.

A esto se suman talleres de entrenamiento, charlas sobre duelo y comportamiento felino, y un programa continuo de pasarelas temáticas. Además, el viernes, a las 3:30 p. m., habrá concursos de baile, y el sábado, a partir de las 3 p. m., pasarelas de gatos y trajes coordinados entre personas y mascotas. En la tarde del domingo, disfrute también de desfiles especiales para perros de raza teckel (salchicha), animales de terapia y atuendos creativos.

Cierre del Ecofest en Sarapiquí

Este 31 de octubre y el 1.º de noviembre, a partir de las 9 a. m., el cantón de Sarapiquí celebrará el cierre de su feria Ecofest, en el Complejo Deportivo de Puerto Viejo.

El eje principal del fin de semana será la Copa MTB, una competencia de ciclismo de montaña avalada con puntos por la Unión Ciclista Internacional (UCI), la cual reunirá a cerca de 300 atletas de alto nivel, junto con divisiones infantiles como la Copa Kids.

La actividad, impulsada por la Cámara de Turismo de Sarapiquí (Catusa) y el gobierno local, busca promover la oferta del cantón en rafting sobre el río Sarapiquí, senderismo por puentes colgantes, paseos a caballo y recorridos agroturísticos dedicados al cacao, la piña y el palmito.