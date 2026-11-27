Costa Rica forma parte de una curiosa conversación dentro de Grand Theft Auto VI (GTA V), uno de los videojuegos más populares de la industria. En uno de sus diálogos, dos personajes hablan sobre el país y uno de ellos recomienda visitarlo por sus paisajes y la hospitalidad que brindan los ciudadanos.
La información fue dada a conocer por la revista especializada en videojuegos LevelUp, que destacó una conversación entre los personajes Pete y Jason, en la que Costa Rica aparece como destino turístico.
Durante el intercambio, Pete le pregunta a Jason si alguna vez ha visitado el país. Ante la respuesta negativa, comienza a contarle una anécdota sobre su experiencia en territorio costarricense.
“Es hermoso, bro. Deberías ir. Lleva a tu chica de copiloto, que sea un fin de semana largo”, le recomienda.
Jason responde que suena como un buen plan, pero Pete continúa con una historia que llama particularmente la atención por su conexión con un conocido establecimiento turístico de Costa Rica.
“En serio, bro. La gente es muy hospitalaria con tipos como nosotros. Una vez me estrellé ahí y, para cuando regresé, habían transformado la aeronave en un hermoso bar tiki flotante. ¿Te paso la dirección? Di que me conoces para que sea gratis”, relata el personaje.
La anécdota parece hacer referencia a El Avión, el famoso restaurante ubicado en Manuel Antonio, Puntarenas, que tiene como protagonista un avión convertido en establecimiento gastronómico.