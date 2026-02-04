Figura de Teletica hizo el ‘rezo al Niño’ con 400 personas y hasta cantó para ellas

Adán Chinchilla, maquillista de algunos formatos de Teletica, compartió un momento especial con sus seguidores el martes.

El maquillista de Teletica y creador de contenido Adán Chinchilla rezó al Niño Jesús la noche del martes 3 de febrero; sin embargo, su oración fue muy particular, pues contó con la compañía de al menos 400 personas de forma virtual.

Esto fue posible porque el maquillista transmitió el rezo en vivo, a través de sus redes sociales.

Frente al portal y vestido con ropa navideña, Chinchilla rezó el Rosario con el apoyo de una grabación que incluía canciones, por lo que quienes se unieron a la transmisión pudieron verlo y escucharlo cantar.

“Gracias a las 400 personas que me acompañaron en el rezo del niño”, escribió el estilista al publicar un extracto del ‘en vivo’.

Sus seguidores elogiaron su fe y algunos incluso lamentaron haberse perdido la transmisión. “Que bonito Adan me hubiera gustado ir al rezo”. “Qué triste, se me pasó”. “Me guarda el pancito del rezo y el cafecito”. “Que bello sos, me gusta mucho tu fe, respeto y el amor a Dios. Bendiciones”, fueron algunos de los comentarios.

El maquillista, oriundo de Acosta, suele interactuar con frecuencia con sus seguidores y compartir momentos especiales de su vida en redes sociales, como aniversarios, hitos personales e incluso las jornadas de votación.