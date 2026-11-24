La leyenda de la música romántica en Latinoamérica, Alcibíades Alfonso Acosta Cervantes —conocido mundialmente como Alci Acosta—, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida.

En declaraciones ofrecidas a Caracol Televisión, el artista oriundo de Soledad, Atlántico, confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata, una condición que, sumada a severas complicaciones renales y de presión arterial, lo mantiene completamente retirado de los escenarios.

El padecimiento del intérprete de clásicos como La copa rota y Traicionera se remonta al 19 de junio del 2026.

Aquella noche, mientras cumplía con una fecha de la gira La última copa en el coliseo Jefferson Pérez de Cuenca, Ecuador —espectáculo en el que compartía cartel con Segundo Rosero y Rodolfo Aicardi Jr.—, las dolencias físicas se volvieron agudas mientras permanecía frente al micrófono.

“Yo venía sufriendo, es más, esa noche en el coliseo, en esta pierna y cuando estaba de pie, un dolor que no lo soportaba”, rememoró el cantante sobre aquel recital.

Con el malestar en aumento, el músico emprendió un agotador itinerario de regreso que lo llevó de Cuenca a Quito, posteriormente a Bogotá y finalmente a Barranquilla.

Una vez en Colombia, exámenes de sangre, radiografías y una gammagrafía confirmaron la presencia de la enfermedad oncológica.

Alci Acosta confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata. (alci acosta /alci acosta)

Complicaciones críticas y cuidados intensivos

Para contener el avance del cuadro clínico, los especialistas aplicaron cinco sesiones de radioterapia.

No obstante, el organismo del artista de 88 años resintió el proceso con alteraciones en su tensión arterial y un deterioro renal que derivó en una emergencia hospitalaria.

El 30 de agosto del 2026, Acosta tuvo que ser internado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional, en Barranquilla, recinto en el que permaneció recluido durante poco más de 30 días.

Sobre la gravedad de esa internación, el propio vocalista reconoció: “El momento fue crítico. Yo no me enteré sino después, a los tiempos, que estuve ya prácticamente del otro lado”.

En la actualidad, la rutina del bolerista está marcada por un tratamiento de diálisis que recibe cada dos días, en jornadas de aproximadamente cuatro horas que él mismo califica como engorrosas.

Esta situación lo forzó a cancelar toda su agenda internacional y nacional, incluyendo conciertos en ciudades como Nueva York, San Salvador, Bogotá y Bucaramanga, además de fechas en Nicaragua y Ecuador.

Incluso, debió reintegrar el dinero de un anticipo para un homenaje a la artista Paola Jara pautado para el próximo 5 de diciembre en la capital colombiana.

El panorama sobre su retorno artístico es reservado. Según explicó el propio Acosta, recientemente intentó ensayar acompañado por su hijo Checo y los integrantes de su orquesta, pero comprobó con pesar que su capacidad vocal se ha visto mermada y ya no logra alcanzar los registros altos que caracterizan su repertorio.

A la espera de nuevos dictámenes médicos que definan el rumbo de su recuperación, el maestro se sostiene económicamente gracias a las regalías que percibe en el exterior y a través de las sociedades Sayco y Asinpro, recursos cuya administración cuenta con el respaldo directo de su hija, Ruth María.