Alonso Solís dio a conocer la tarde de este lunes 16 de noviembre que hace siete meses descubrió que tenía cáncer de riñón, situación que mantuvo en secreto y se convirtió en una de las más difíciles que ha tenido que vivir el exfutbolista morado.

Solís explicó que el tumor fue descubierto durante un ultrasonido que se realizó casi por casualidad, luego de que un médico amigo, Mauro Fernández, insistiera en que se sometiera a varios chequeos luego de una cita de su esposa para hacerse el Papanicolaou.

“Casi que me rogó (el doctor), casi que me agarró de la mano y dice: ‘Vení, huevón, hacete esto, exámenes de sangre, ultrasonido...’. Yo venía de un entrenamiento de Municipal Desamparados, iba a recoger a mi esposa y dije: ‘No, estoy cansado, quiero en realidad ir a desayunar, descansar un poco porque me levanto a las 4:30 a. m.’. Y bueno, tanto me rogó que yo dije: ‘¡Pucha! Vamos a hacerle caso al doctor’”, contó el querido exjugador.

Alonso Solís se enteró de su diagnóstico gracias a una cita de su esposa Lillibeth González. (redes)

Al final del ultrasonido, el doctor llegó al riñón y se dio cuenta de que tenía un tumor; lo que había que descubrir era si era benigno o maligno.

“Había que operar de emergencia porque dicen los doctores que es uno de los cánceres más agresivos... Es todo un shock”, dijo.

Y añadió que la situación era complicada porque en aquel entonces su hermana, quien murió de cáncer de colon, también estaba hospitalizada.

“Yo estaba un poco, eh, triste no por mí, sino por mis papás, porque yo dije: ‘¡Pucha! Están sufriendo por mi hermana y ahora yo les doy esa mala noticia’. Entonces estaba un poco molesto conmigo mismo... Salí de la operación, me sacaron un riñón, ya hicieron los correspondientes exámenes y sí, salió que era un, este, un tumor maligno, era cáncer. Me lo arrancaron en su totalidad”, dio a conocer.

Por ahora, el exseleccionado nacional recibe inmunoterapia y dice que se encuentra bien.