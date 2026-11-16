Alonso Solís revela inesperado diagnóstico de cáncer y cuenta cómo se encuentra actualmente

El exfutbolista costarricense Alonso Solís reveló que enfrentó un cáncer de riñón, luego de que un ultrasonido realizado por casualidad permitiera detectar un tumor en ese órgano.

El exjugador contó que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, en la que le extirparon el riñón derecho, y que los análisis posteriores confirmaron que se trataba de un tumor maligno.

“Me sacaron un riñón, ya hicieron los correspondientes exámenes y sí, salió que era un tumor maligno, era cáncer. Me lo arrancaron todo en su totalidad”, relató Solís, quien decidió compartir su experiencia siete meses después de la operación, cuando se sintió preparado para hablar públicamente de uno de los episodios más difíciles de su vida.

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