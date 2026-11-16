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Alonso Solís revela inesperado diagnóstico de cáncer y cuenta cómo se encuentra actualmente

El exfutbolista del Deportivo Saprissa contó que este ha sido el año más difícil de su vida

Alonso Solís, exjugador del Deportivo Saprissa.
Alonso Solís se animó a hablar del duro momento que vivió. redes

Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.