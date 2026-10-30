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Famosa expresentadora de televisión fue detenida en Miami: de esto se le acusa

La exconductora mexicana y su esposo enfrentaban órdenes de captura internacional en más de 190 países

Inés Gómez Mont
Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021, cuando surgieron las primeras órdenes de captura en su contra. Tomada de redes sociales

Fátima Jiménez y El Universal

Autoridades de seguridad confirmaron el arresto en Estados Unidos de la expresentadora y exactriz mexicana Inés Gómez Mont, quien permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021 por acusaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos.

En las imágenes de su detención, difundidas por la prensa, Gómez Mont aparece custodiada por dos agentes de policía estadounidenses, esposada, encadenada y sosteniendo un papel.

El origen del caso: ¿de qué se le acusa?