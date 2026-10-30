Famosa expresentadora de televisión fue detenida en Miami: de esto se le acusa

Autoridades de seguridad confirmaron el arresto en Estados Unidos de la expresentadora y exactriz mexicana Inés Gómez Mont, quien permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021 por acusaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos.

En las imágenes de su detención, difundidas por la prensa, Gómez Mont aparece custodiada por dos agentes de policía estadounidenses, esposada, encadenada y sosteniendo un papel.

Gómez Mont, ampliamente conocida en México por su trayectoria en programas de espectáculos y entretenimiento, enfrenta dos órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de México.

La primera de ellas, iniciada en 2021, corresponde a una investigación por desvío de fondos y lavado de dinero a través de una presunta red de empresas fantasma y facturación simulada operada junto a su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga.

Según las pesquisas ministeriales, este esquema habría servido para desviar recursos públicos mediante contratos directos otorgados sin concurso previo por la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2018.

A este expediente se suma un segundo cargo por defraudación fiscal, derivado de la presunta omisión de 6.6 millones de pesos (aproximadamente ¢159,7 millones) en el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2015.

En las imágenes difundidas por la prensa, la expresentadora mexicana aparece esposada y custodiada por dos agentes estadounidenses, mientras sostiene un papel. (El Universal /El Universal )

La búsqueda internacional y los intentos de defensa

Desde que se emitieron las primeras órdenes de captura, la Fiscalía mexicana solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja, una alerta internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona en más de 190 países.

El caso cobró nueva fuerza el pasado 8 de octubre, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó públicamente a la pareja de “delincuentes” y anunció que su administración había pedido explicaciones y reactivado las gestiones internacionales ante la Interpol para garantizar su captura.

En los tribunales mexicanos, Gómez Mont intentó frenar su arresto mediante recursos legales de amparo para anular tanto la orden de captura de 2021 como la alerta roja internacional. Sin embargo, un juzgado federal le negó la protección definitiva a mediados de 2024, ratificando su calidad de prófuga hasta su detención en territorio estadounidense.