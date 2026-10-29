Presentador hirió a una modelo en vivo: vea el impactante momento

Un hecho inesperado y de alto riesgo interrumpió la dinámica habitual de la pantalla chica en México. Durante la emisión en directo del espacio televisivo Es Show, transmitida el pasado 26 de octubre, el conductor titular Ernesto Chavana provocó un percance físico a la modelo Isabella Rojas al desviar violentamente un dron que sobrevolaba el set de grabación.

El incidente se desencadenó a raíz de la molestia que el zumbido constante del dispositivo provocaba en el comunicador.

En un intento impulsivo por alejarlo del plano de las cámaras, Chavana lanzó una patada contra el artefacto tecnológico. Sin embargo, el impacto desvió la trayectoria del dron con fuerza directa hacia el rostro de Rojas, quien se encontraba a pocos metros de distancia.

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