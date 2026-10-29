Presentador hirió a una modelo en vivo: vea el impactante momento

Un hecho inesperado y de alto riesgo interrumpió la dinámica habitual de la pantalla chica en México. Durante la emisión en directo del espacio televisivo Es Show, transmitida el pasado 26 de octubre, el conductor titular Ernesto Chavana provocó un percance físico a la modelo Isabella Rojas al desviar violentamente un dron que sobrevolaba el set de grabación.
El incidente se desencadenó a raíz de la molestia que el zumbido constante del dispositivo provocaba en el comunicador.
En un intento impulsivo por alejarlo del plano de las cámaras, Chavana lanzó una patada contra el artefacto tecnológico. Sin embargo, el impacto desvió la trayectoria del dron con fuerza directa hacia el rostro de Rojas, quien se encontraba a pocos metros de distancia.
La reacción inicial en el foro combinó desconcierto y alarma. Tras percatarse de la colisión, el titular del programa reaccionó al instante: “Quítame esto de aquí. ¿Estás bien? Quítame esto. ¿Vieron lo que acabo de provocar?”, exclamó ante la audiencia.
Instantes después, solicitó que la afectada se reincorporara a cuadro para constatar su estado de salud, momento en el que Rojas evidenció una visible cortadura en la zona del labio.
Pese a la evidente lesión, la conducción intentó matizar el ambiente mediante comentarios humorísticos que generaron debate en el plató.
“Chicas, ustedes por qué lo permiten, digan que no. Cuándo hemos hecho cosas como esta. Te dije que quitaras esa cosa”, señaló el presentador a sus compañeras.
Más adelante, recurrió a la ironía antes de asumir públicamente la culpa por el descuido: “Me sentí El Chavo del 8... Por fortuna, nada más se le cayeron cinco dientes. Yo sé que usted vive del rostro, me hago responsable de lo que acaba de pasar. De veras que me siento muy apenado y avergonzado por lo que acabo de hacer. Estaba bien encendido y pateo esa cosa que me pusieron al frente, no sé si fueron los zapatos nuevos...”, afirmó el presentador.
Lejos de quedar archivado como una anécdota aislada, el aparato reingresó al área de filmación poco después y el conductor volvió a propinarle una patada frente a las cámaras, aunque en esa segunda ocasión la maniobra no dejó heridos.
La conducta mostrada durante la transmisión abierta suscitó múltiples cuestionamientos en redes sociales, lo que obligó a Chavana a publicar un descargo audiovisual para amortiguar el impacto público.
“Aquí estoy dando la cara, no me escondo. Estoy consciente del error que cometí el día de ayer en patear un dron”, puntualizó en su mensaje, añadiendo de forma categórica: “Ofrecí disculpas a Isabella al aire y me hice responsable totalmente del acontecimiento”.