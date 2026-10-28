El Porcionzón y Mauricio Hoffmann ‘darán cátedra de fútbol’ juntos: esto es lo que pasará

Las emociones del fútbol ya empiezan a calentar y no, no estamos hablando sobre el campeonato nacional, sino del próximo inicio del torneo Copa Chinamo, que reunirá en la cancha de El Chinamo a varios equipos en el regreso de esta particular competencia a Teletica.

Para emocionar al público, el equipo de casa ya presentó su alineación para la temporada 2026. En sus redes sociales, El Chinamo confirmó las “contrataciones futbolísticas” que hizo para representar al programa de fin de año.

El combinado del show decembrino está encabezado por los presentadores Carlos Álvarez y Mauricio Hoffmann, quienes estarán acompañados por grandes representantes del humor de nuestro país: Gallina, Papi Pazz, Porcionzón y Alex Costa.

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