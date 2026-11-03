Familia de dantas sorprende en Pital de San Carlos: ‘Es un avistamiento totalmente inusual’ (video)

Una familia de dantas cautivó las miradas de varios especialistas, quienes fueron sorprendidos al ver a los animales desplazarse entre parches de bosque en Pital de San Carlos y a plena luz del día.

La actividad quedó registrada en video gracias a la grabación que hizo un equipo de servicios ambientales de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor). “Es un avistamiento totalmente inusual”, explicó la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), en un comunicado de prensa.

La actividad de los animales sucedió el 23 de octubre. Dylana Álvarez Masís, especialista en manejo forestal de Fundecor, explicó que la familia estaba conformada por un macho, una hembra y una cría. “El proceso de gestación de las dantas dura 13 meses. La cría permanece junto a su madre por un año o más”, explicó.

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