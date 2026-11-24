La organización de Miss Universo 2026 confirmó oficialmente el panel de nueve personalidades internacionales que integrarán el jurado encargado de elegir a la próxima ganadora de la corona universal, lista en la que figura la economista y exprimera dama de Costa Rica, Signe Zeikate.

El comité seleccionador reúne perfiles vinculados al mundo de la moda, los negocios, el entretenimiento y los propios certámenes de belleza, quienes tendrán en sus manos la decisión final de la competencia.

Además de Zeikate, el grupo cuenta con el respaldo de figuras con experiencia directa en el certamen, como la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de Miss Universo 2024, y la modelo puertorriqueña Joyce Giraud, quien ocupó el puesto de segunda finalista en la edición de Miss Universo 1998.

La exreina de belleza danesa Victoria Kjær Theilvig regresa al escenario de Miss Universo 2026 como integrante del comité evaluador que definirá a la próxima ganadora. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Los nueve integrantes del jurado

De acuerdo con la confirmación oficial del certamen, el panel completo está conformado por las siguientes figuras:

Signe Zeikate: Economista y exprimera dama de Costa Rica.

Economista y exprimera dama de Costa Rica. Victoria Kjær Theilvig: Ganadora de Miss Universo 2024 en representación de Dinamarca.

Ganadora de Miss Universo 2024 en representación de Dinamarca. Joyce Giraud: Actriz, modelo y productora puertorriqueña, segunda finalista de Miss Universo 1998.

Actriz, modelo y productora puertorriqueña, segunda finalista de Miss Universo 1998. Fadil Berisha: Reconocido fotógrafo de moda y belleza de origen albanés-estadounidense.

Reconocido fotógrafo de moda y belleza de origen albanés-estadounidense. Águeda López: Modelo, empresaria y autora española.

Modelo, empresaria y autora española. Vicki Vlahos: Diseñadora de moda y empresaria australiana.

Diseñadora de moda y empresaria australiana. María Yáñez: Empresaria venezolana vinculada al sector de la belleza.

Empresaria venezolana vinculada al sector de la belleza. Taty Guiribitey: Empresaria, filántropa y creadora de contenido de origen cubano.

Empresaria, filántropa y creadora de contenido de origen cubano. Tristan Schukraft: Empresario y filántropo.

Estas nueve personalidades asumirán la tarea de calificar el desempeño de las delegadas internacionales, entre ellas la representante costarricense Mariale Acosta, para definir quién portará el título de Miss Universo 2026.