Signe Zeikate, la esposa del ministro Rodrigo Chaves y exprimera dama de la República, será parte del jurado de Miss Universo 2026.

Según confirmó la organización, Zeikate integrará el comité de selección del desfile de traje nacional, el cual se celebrará este sábado 21 de noviembre a las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

La economista integra el panel de jurados junto a Joyce Giraud, modelo, actriz y productora puertorriqueña; Águeda López, modelo y escritora española; Victoria Kjaer Theilvig, empresaria y Miss Universo 2024; Taty Guiribitey, filántropa cubana; Solange Tuyishime, empresaria, periodista y activista humanitaria.

También figuran Vicki Vlahos, diseñadora de moda australiana; María Yáñez, empresaria del sector de la belleza; y María José Unda, ejecutiva y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universo.

Ellas serán las encargadas de evaluar los trajes que buscan encantar al público en la primera de tres actividades importantes del Miss Universo 2026, pues este domingo se llevará a cabo la preliminar del certamen y el próximo martes 24 de noviembre será la gala final.