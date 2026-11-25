La representación costarricense en la gala final de Miss Universo 2026 tuvo otro momento destacado más allá de la pasarela, cuando la exprimera dama Signe Zeikate intervino directamente en la ronda de preguntas individuales para el Top 5.

La esposa del expresidente Rodrigo Chaves, quien formó parte del panel evaluador de nueve personalidades internacionales en esta edición, le planteó a la finalista oceánica la siguiente interrogante: “¿Cómo crearía un mundo en el que todas las mujeres se sientan valoradas?”.

Ante la consulta, la delegada apeló a su propia historia de superación personal para responder: “Nosotras estamos aquí como competidoras. Crecí siendo una chica muy tímida, no tenía autoestima y he tenido el coraje de salir de mi zona de confort. Vengo de un país pequeño que promueve el cambio y quiero poner a Nueva Zelanda en el mapa”.

La participación de Zeikate en el jurado marcó el regreso de una figura tica en el concurso internacional, sumándose así al protagonismo nacional en una velada en la que la herediana Mariale Acosta también logró ubicarse dentro del Top 30.

Además, en la ceremonia se confirmó que nuestro país será la sede para la final del concurso el próximo año.