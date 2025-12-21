Viva

Exfigura de Teletica se enfrentó a golpes con su padrastro por defender a su mamá

El bailarín confirmó que interpuso las denuncias ante las autoridades y que su madre resultó con una fractura

Por Fátima Jiménez
Bayron Ávila
Bayron Ávila, exfigura de Teletica, compartió en sus redes sociales la difícil situación a la que se enfrentó en su casa. (LN con imágenes de redes sociales )







