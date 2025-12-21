Exfigura de Teletica se enfrentó a golpes con su padrastro por defender a su mamá

Bayron Ávila, exfigura de Teletica, compartió en sus redes sociales la difícil situación a la que se enfrentó en su casa.

El exbailarín de Mira quién baila (MQB) de Teletica, Bayron Ávila, compartió en sus redes sociales la difícil situación que vivió recientemente al enfrentarse a su padrastro para defender a su madre de un episodio de violencia doméstica.

A través de sus historias de Instagram, el artista relató que intervino para proteger a su mamá, quien terminó con un tobillo fracturado producto de las agresiones de su pareja.

“Tras de que mi mamá tiene pines en las piernas y la van a operar, se quiebra el tobillo gracias al desmadre”, escribió Ávila.

Bayron Ávila reveló que llegó a los golpes con su padrastro para defender a su mamá. (Tomada de redes sociales.)

Para dar más contexto, el bailarín publicó una fotografía de su rostro con un ojo golpeado, resultado del altercado físico con el agresor.

“Estoy bien, pero nunca dejen que nadie quiera pasar por encima de usted ni de su familia. Sí soy homosexual, pero tengo cuerpo de hombre y tengo fuerza y nadie va a pasar por encima mío o de mi familia”, compartió.

Ávila también mostró imágenes del interior de la casa, donde se observan varios objetos dañados por la pelea. Además, publicó fotografías de las denuncias que interpuso ante las autoridades, junto con una orden de alejamiento y el desalojo del agresor.

“Nunca voy a dejar que un hombre le falte el respeto a mi madre. Las personas subestiman mucho a los homosexuales por vernos frágiles o delicados. Nunca permitiré que me alcen la mano (...). Hoy viví mucho de lo que las familias nunca desearían pasar”, agregó.

El bailarín explicó que el hombre había convivido con su madre durante 15 años, pero que “se volvió loco por un momento”.

“Los golpes que recibí no se comparan con los que tú llevarás en tu mente por mucho tiempo. Perder gente que te quería y respetaba. Les digo no se dejen de nadie ni tengan miedo de pararse firme y denunciar cuando algo está mal”, añadió.

Ávila también hizo un llamado en contra del abuso, el machismo, la agresión y la discriminación, destacando la importancia de alzar la voz ante cualquier acto de violencia.

El bailarín afirmó que su padrastro tenía 15 años de convivir con su madre; sin embargo 'se volvió loco'. (Tomada de redes sociales)

Bayron Ávila aseguró que no permitiría que nadie pasara por encima de él o de su familia. (Tomada de redes sociales)