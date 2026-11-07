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Estrella de TikTok y padre de cinco niños fallece a los 32 años

El creador de contenido documentó su tratamiento y recibió el respaldo de miles de seguidores

Marcel Johnson
Marcel Johnson, creador de contenido y padre de cinco hijos, falleció a los 32 años tras ser diagnosticado con cáncer de estómago en estadio cuatro. Marcel Johnson
Fátima Jiménez