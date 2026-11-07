Estrella de TikTok y padre de cinco niños fallece a los 32 años

Marcel Johnson, creador de contenido y padre de cinco hijos, falleció a los 32 años tras ser diagnosticado con cáncer de estómago en estadio cuatro. (Marcel Johnson/Tomada de redes sociales)

El creador de contenido Marcel Johnson falleció la tarde del lunes 2 de noviembre a los 32 años. Era reconocido por compartir en redes sociales su tratamiento contra un cáncer de estómago en estadio cuatro.

La noticia fue confirmada en Instagram por su esposa, Taylor Johnson. En su mensaje, relató el desenlace del joven tras meses de deterioro físico desde su diagnóstico en agosto del 2025.

“A las 4:45 de la tarde perdí la mitad de mí”, escribió Taylor. “Luchó con todas sus fuerzas durante mucho tiempo. Estaba tan cansado, exhausto y con tanto dolor”, agregó.

De acuerdo con la pareja del influencer, las únicas palabras que Marcel pronunció en todo el día fueron: “Estoy listo para partir”.

Taylor, con quien Marcel compartía cinco hijos, expresó también el impacto inmediato de la pérdida.

“De verdad no tengo palabras ahora mismo. Siento que esto no puede ser real… Pensé que iba a despertar y que él seguiría aquí a mi lado. Lo amo con todo mi ser y la vida jamás volverá a ser la misma”, comentó.

Cronología de su lucha médica

Desde la detección del tumor a mediados del 2025, Johnson documentó en TikTok e Instagram sus intervenciones y ciclos de quimioterapia.

Tras completar 25 sesiones, la debilidad física obligó a suspender los tratamientos convencionales en setiembre.

En un video, Marcel explicó que su estado de debilidad le impedía continuar con la quimioterapia y que, según relató, ya no le quedaban opciones de tratamiento. También contó que recibía llamadas diarias del servicio de cuidados paliativos para conversar sobre los siguientes pasos en su atención.

Aun así, mantenía la esperanza de acudir a una cita en el centro médico City of Hope, en California, el 15 de octubre, siempre que lograra llegar a esa fecha con fuerzas suficientes para viajar.

Diez días después, publicó imágenes saliendo del hospital en silla de ruedas tras recibir consultas adicionales: “Ahora nos llevamos esto a casa y vemos cuánto tiempo podemos aguantar”, comentó.

Últimos días y respaldo de su comunidad

De regreso en casa, la familia del creador de contenido optó por cuidados paliativos enfocados en el alivio del dolor.

La última fotografía pública de Johnson se publicó el 25 de octubre: una imagen familiar en la que aparecía sonriendo en un sillón junto a uno de sus hijos.

Por su parte, la campaña de recaudación en GoFundMe —abierta inicialmente para cubrir gastos médicos— se reorientó al sustento de su viuda y sus cinco hijos. La iniciativa supera ya los $370.000 gracias al apoyo de miles de seguidores.