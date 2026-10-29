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Autopsia confirma de qué murió influencer El Komanche tras especulaciones en redes sociales

La muerte del creador de contenido El Komanche ha generado rovocado muestras de solidaridad en redes sociales

Influencer
Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, fue localizado sin vida en la vivienda que alquilaba en Monterrey, Nuevo León. Archivo.
Fátima Jiménez

Tras jornadas marcadas por versiones encontradas en plataformas digitales, los estudios forenses confirmaron que la causa clínica del deceso de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente en internet como El Komanche, fue asfixia.

El creador digital fue localizado sin vida en el domicilio que alquilaba en la capital de Nuevo León.

El hallazgo se produjo luego de que habitantes del vecindario reportaran a los cuerpos de seguridad una anomalía: la puerta de la vivienda permanecía abierta de manera inusual.