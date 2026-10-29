Autopsia confirma de qué murió influencer El Komanche tras especulaciones en redes sociales

Tras jornadas marcadas por versiones encontradas en plataformas digitales, los estudios forenses confirmaron que la causa clínica del deceso de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente en internet como El Komanche, fue asfixia.

El creador digital fue localizado sin vida en el domicilio que alquilaba en la capital de Nuevo León.

El hallazgo se produjo luego de que habitantes del vecindario reportaran a los cuerpos de seguridad una anomalía: la puerta de la vivienda permanecía abierta de manera inusual.

Al ingresar a la residencia, agentes de la policía municipal encontraron al streamer inconsciente y solicitaron la intervención de paramédicos, quienes corroboraron la ausencia de signos vitales en el sitio antes de dar paso a los peritos de la fiscalía estatal.

Según los reportes periciales citados, la causa de muerte del creador digital fue asfixia. (Archivo./Tomada de redes sociales)

En las fases iniciales de la indagatoria, la Fiscalía de Nuevo León catalogó el expediente bajo la figura de “muerte a reserva de autopsia”, señalando indicios preliminares vinculados a una presunta suspensión que sugerían un posible suicidio.

Pese a que el dictamen pericial ya corroboró el motivo clínico de la muerte, los agentes ministeriales mantienen abiertas las diligencias para reconstruir la cronología exacta de los hechos.

Los reportes periciales hasta el momento no muestran elementos que apunten a la participación de terceras personas en el lugar, y quedaron desestimadas las versiones extraoficiales que aludían a una supuesta intoxicación.

Aunque la autoridad ministerial no ha emitido una resolución formal ante los medios, se dio a conocer que los restos del streamer ya fueron entregados a sus deudos.

La pérdida trascendió inicialmente al ámbito público mediante su amigo y representante, Byron Reyes, quien tras entablar contacto con los familiares del salvadoreño hizo un señalamiento contra el hostigamiento en entornos virtuales: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

El caso ha impulsado múltiples muestras de solidaridad en la comunidad digital y llamados de prevención.

¿Dónde buscar ayuda en Costa Rica?

Las personas que experimentan pensamientos suicidas o atraviesan una crisis emocional pueden buscar ayuda en los servicios de atención psicológica y de emergencias disponibles en Costa Rica.

Una de las opciones es la línea Aquí Estoy, del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, que brinda atención psicológica gratuita para personas que enfrentan crisis emocionales. Se puede contactar al número 800-AQESTOY (800-2737869). El horario de atención publicado es de lunes a viernes, de 2 p. m. a 10 p. m., y los sábados, de 9 a. m. a 4 p. m.

En situaciones de peligro inmediato, cuando una persona considera que podría hacerse daño o ya ha intentado hacerlo, se recomienda llamar al 9-1-1 o acudir al servicio de emergencias más cercano para recibir atención urgente.

También es importante buscar el acompañamiento de una persona de confianza y solicitar atención profesional en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia. Los pensamientos suicidas deben tomarse en serio, sin juzgar a quien los experimenta, y requieren acompañamiento y atención adecuados.