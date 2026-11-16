El exfutbolista costarricense Alonso Solís tiene un nuevo propósito luego de compartir públicamente que enfrentó un cáncer. El exjugador manifestó que desea contar su historia y hablar sobre la fe que, según aseguró, lo sostuvo durante uno de los años más difíciles de su vida.

Solís explicó que está dispuesto a visitar iglesias y compartir su testimonio sin cobrar dinero. Su intención, dijo, es que otras personas puedan identificarse con lo que vivió y encontrar esperanza en medio de sus propias dificultades.

“Me gustaría contar la historia sin cobrar ni un centavo. No viene de dinero ni nada, es porque siento la necesidad de que tal vez a alguien más le ayude y, aparte de eso, alguien más se pueda sentir identificado”, expresó.

El exfutbolista aclaró que esta iniciativa no significa que dejará sus actividades artísticas, pues continuará con las presentaciones privadas y en restaurantes como parte de su trabajo.

Alonso Solís se enteró de su padecimiento luego de que su esposa Lillibeth González tuviera una cita de control. (Instagram)

También quiso dejar claro que su intención es compartir el cambio que, según afirma, ha experimentado a partir de su acercamiento a Dios.

“Para esas iglesias que quieran que yo hable del amor del Señor, de lo que ha hecho en mí y de todo el testimonio, pues estoy para servirles”, agregó.

Solís aseguró que siente la necesidad de hablar sobre lo ocurrido y agradecer por lo que considera la misericordia de Dios en su vida. “Tengo que hablar de la misericordia de Dios y de todo lo que ha hecho este año y de todo lo que ha pasado, porque sin él realmente no estaría aquí hoy”, manifestó.

¿Qué le pasó a Alonso Solís?

El exfutbolista contó este lunes 16 de noviembre que fue diagnosticado con cáncer de riñón, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia en la que le extirparon el órgano afectado.

El tumor resultó maligno, pero aseguró que fue eliminado en su totalidad. Actualmente recibe inmunoterapia, tiene siete meses de recuperación y afirmó que los últimos exámenes han salido limpios.