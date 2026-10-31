Este secreto de jardinería le ayudaría a que sus árboles den frutos más rápido

Quienes aman la jardinería y tienen la oportunidad de tener en sus casasárboles frutales buscan siempre la forma de acelerar el proceso para disfrutar de una sabrosa manzana o una naranja, pero no siempre el resultado es el esperado.
La Nación de Argentina replicó la recomendación que dio la jardinera Mariluz del Campo en sus redes sociales y lo que dijo sorprendió a muchos.
Según la jardinera, para lograr que los árboles estén saludables y den buenos frutos de forma rápida, solo es necesario introducir un clavo en el tronco del árbol para estimular la aparición de flores y frutos.
“El objetivo de esta práctica es provocar una situación de estrés en el árbol para que modifique su comportamiento y priorice la reproducción por encima del crecimiento. Si le insertás un clavo a un árbol frutal, este empezará a dar frutos muy rápido porque el clavo le da estrés y le genera sensación de peligro”, aseguró la jardinera.
La técnica, sin embargo, puede provocar daños en la estructura del árbol y facilitar el ingreso de hongos y otros organismos que afectan su salud.
Además, utilizar un clavo oxidado no garantiza que la planta absorba nutrientes beneficiosos ni que produzca más frutos. Por este motivo, no se recomienda realizar perforaciones como método habitual para estimular la floración, especialmente en ejemplares jóvenes, debilitados o enfermos.
Cuando un árbol no florece o produce pocos frutos, lo más conveniente es revisar sus condiciones de crecimiento. Entre los factores que pueden influir se encuentran la exposición al sol, la cantidad de agua, el tipo de suelo, la fertilización y las podas.
También es importante considerar que algunas especies necesitan varios años antes de comenzar a producir, mientras que otras requieren la presencia de otro ejemplar compatible para conseguir una polinización adecuada.
En definitiva, el truco se basa en la idea de estimular una respuesta de supervivencia, pero su efectividad no está comprobada. Para favorecer una floración saludable, lo más recomendable es respetar los tiempos naturales del árbol y brindarle los cuidados adecuados.