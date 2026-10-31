Este secreto de jardinería le ayudaría a que sus árboles den frutos más rápido

Quienes aman la jardinería y tienen la oportunidad de tener en sus casas árboles frutales buscan siempre la forma de acelerar el proceso para disfrutar de una sabrosa manzana o una naranja, pero no siempre el resultado es el esperado.

Para esas personas, una experta en jardines reveló un secreto casero y sencillo que podría ayudar a que haya frutas más rápido.

La Nación de Argentina replicó la recomendación que dio la jardinera Mariluz del Campo en sus redes sociales y lo que dijo sorprendió a muchos.

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