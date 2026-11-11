Esposa de Leonardo Perucci reacciona conmovida ante mensajes de condolencias

Arabella Salaverry agradeció las palabras de cariño que le dedicaron a Leonardo Perucci tras su fallecimiento. (Melissa Fernandez Silva/Archivo. )

Tras confirmarse la muerte del actor y expresentador Leonardo Perucci, la tarde de este martes, el perfil de Facebook de su esposa, Arabella Salaverry, se llenó de mensajes y comentarios de condolencias.

Entre las muestras de cariño, la escritora destacó las palabras de Mario Alberto Marín González, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y allegado a la familia.

“Agradecida infinitamente con las hermosas y conmovedoras palabras del querido Mario Alberto Marín González”, escribió Salaverry al compartir el homenaje que él dedicó al artista.

Bajo el título “Adiós, Leonardo Perucci, caballero del teatro, la televisión, la docencia y la vida”, Marín recordó la trayectoria del intérprete y el vínculo que construyó con Costa Rica, país donde encontró el cariño y la admiración del público.

“Este caballero, procedente de su amado Chile, afincó su corazón y su vocación artística en nuestro pequeño terruño que le recibió con admiración y cariño”, expresó.

Un homenaje a su legado artístico

En el mensaje que Salaverry reprodujo, Marín describió a Perucci como un actor de fuerza y equilibrio, dueño de una voz privilegiada y potente. También evocó su participación en obras como ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, La visita de la vieja dama, En el séptimo círculo, Tío Vania y El vestidor, entre otras.

“Para mí, hay un antes y un después en el teatro costarricense gracias a su innegable aporte”, afirmó el profesor.

El homenaje también destacó su faceta como animador de televisión, con una mención a su popularidad en programas como Fantástico, y su capacidad para dar vida a la poesía mediante la declamación.

“Declamador de altos vuelos: cualquier poema, de cualquier autoría, se lucía en sus inflexiones vocales”, escribió Marín.

Por su aporte al teatro, la televisión y la docencia, el allegado a la familia consideró que la partida del artista merecía un duelo nacional. Se trató de una valoración personal expresada en su despedida.

“Y ante su figura polifacética en el teatro, la televisión y la docencia, reitero: su deceso para mí es motivo de un auténtico duelo nacional”, manifestó.

El mensaje que Salaverry agradeció públicamente cerró con unas palabras de solidaridad para ella y los hijos del actor.

Arabella Salaverry y Leonardo Perucci se conocieron en 1979, durante el montaje de Fuenteovejuna de la Compañía Nacional de Teatro, dirigido por Atahualpa del Cioppo.

Su historia de amor comenzó con un beso durante una improvisación del elenco y, según contó el actor, aproximadamente un mes después se fueron a vivir juntos.

Su unión se prolongó por cerca de 47 años, hasta el fallecimiento de Perucci. Juntos formaron una familia con tres hijos: Andrea, Valeria y Leonardo