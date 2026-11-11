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Esposa de Leonardo Perucci reacciona conmovida ante mensajes de condolencias

Las redes sociales de Arabella Salaverry se llenaron de condolencias luego de confirmarse la muerte de su esposo

Arabella Salaverry agradeció las palabras de cariño que le dedicaron a Leonardo Perucci tras su fallecimiento.
Arabella Salaverry agradeció las palabras de cariño que le dedicaron a Leonardo Perucci tras su fallecimiento. Melissa Fernandez Silva
Fátima Jiménez