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Esposa de Leonardo Perucci: ‘Queríamos llegar a los 50 años juntos’

La esposa del artista evocó el beso improvisado que marcó el inicio de su historia de amor

Arabella Salavarry recordó los 47 años que compartió con Leonardo Perucci y destacó la integridad y el talento de su compañero de vida.
Arabella Salavarry recordó los 47 años que compartió con Leonardo Perucci y destacó la integridad y el talento de su compañero de vida. Melissa Fernandez Silva

Fátima Jiménez y Jessica Rojas Ch.