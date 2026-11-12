Esposa de Leonardo Perucci: ‘Queríamos llegar a los 50 años juntos’

Arabella Salaverry despidió a su esposo, el actor Leonardo Perucci, con recuerdos de la historia de amor que compartieron durante 47 años y un reconocimiento a la cualidad que más admiraba en él: su integridad.

Durante la vela del artista, realizada la tarde del miércoles 11 de noviembre en la funeraria El Magisterio, en San José, Salavarry recordó que su relación nació entre ensayos de teatro, en un montaje de Fuenteovejuna. Perucci había llegado para visitar a otro actor chileno que participaba en la obra, pero terminó incorporándose a los ensayos. En esas prácticas, una improvisación sobre el escenario acercó a la pareja,

“Nos fuimos acercando y terminamos la improvisación con un beso improvisado”, relató. “Y bueno, ahí me perdí y me imagino que él también se perdió”, añadió.

Aquel beso fue el comienzo de una vida juntos, la cual se extendió por casi cinco décadas. Al recordar los 47 años que compartieron, Salavarry expresó el deseo que tenían de celebrar sus bodas de oro.

“Queríamos llegar a los 50. Pero bueno, la vida no siempre te da todo lo que querés”, manifestó.

Un beso improvisado durante los ensayos de Fuenteovejuna marcó el inicio de la historia de amor entre Leonardo Perucci y Arabella Salavarry. (Melissa Fernandez Silva/Archivo. )

Pese al dolor de la despedida, destacó lo que significó compartir su vida con Perucci y describió esa historia como una muestra de la generosidad de la vida.

“Siempre fue muy generosa: tener un hombre tan íntegro, tan talentoso. Pero yo quiero rescatar su integridad”, afirmó.

Para Salaverry, además de las capacidades artísticas de su esposo, había una característica que merecía un lugar especial en su recuerdo: era un hombre de “una ética inamovible”.

Su evocación también tuvo espacio para el humor y para reconocer los desacuerdos propios de tantos años de convivencia.

“A veces un berrinchoso y a veces nos agarrábamos del pelo y estábamos a punto del divorcio, pero bueno”, comentó.

Más allá de esas diferencias, ambos permanecieron juntos hasta el final. Salaverry resumió esa compañía con una frase sencilla: “Y ahí estuvimos juntitos”.