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Elías Alvarado expuso nuevos mensajes ofensivos que recibió tras cobertura de elecciones en Estados Unidos

El periodista interpuso una denuncia ante las autoridades después de recibir el primer comentario

Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera como periodista. Instagram Elías Alvarado

Jessica Rojas Ch. y Valeria Yuliana Arce Orozco