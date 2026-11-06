Elías Alvarado expuso nuevos mensajes ofensivos que recibió tras cobertura de elecciones en Estados Unidos

El periodista costarricense Elías Alvarado vivió momentos de tensión este miércoles 4 de noviembre tras recibir mensajes de intimidación y amenazas contra él y su familia luego de informar sobre las elecciones de medio periodo en Estados Unidos.

En sus redes sociales, el comunicador, corresponsal de Teletica en ese país, mostró un comentario en el cual una persona le escribió que sería bueno “ver llegar al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a su casa”; incluso, quien escribió colocó una dirección y hasta mencionó al hijo del periodista.

Alvarado recurrió a las autoridades la propia noche del miércoles para interponer una denuncia formal sobre la situación; sin embargo, ese mensaje no fue el único que recibió el costarricense.

Elías Alvarado interpuso una denuncia ante las autoridades de Estados Unidos por los mensajes que recibió. (Redes)

En Facebook compartió capturas de pantalla de otros comentarios ofensivos y con intenciones también intimidatorias. “Go away (váyase)”, “Cuidado y lo agarra el ICE de aquí a enero”, “¿No le da vergüenza que usted, siendo costarricense y que en los Estados Unidos encontró muchas oportunidades, se porte de esta manera?”, fueron parte de los comentarios que Alvarado expuso en redes sobre la situación.

La posición del periodista al respecto es que la crítica hacia su trabajo es válida, pero “las amenazas y la intimidación jamás serán aceptables”.

Tras realizar la denuncia, comentó que la noche del miércoles fue compleja por la carga emocional que vivieron él y su familia.

“Fue una noche de sentimientos difíciles de explicar. ¿Vulnerabilidad? ¿Frustración? ¿Ansiedad? Quizás un poco de todo. No es fácil sentir que alguien intenta intimidarte, y mucho menos cuando involucra a tu familia y hasta el lugar donde vivís”, compartió en sus plataformas digitales.

Alvarado fue enfático al frenar los intentos de chantaje relacionados con su estancia legal en el país norteamericano, al subrayar que se trata de un ámbito estrictamente privado que no está sujeto al escrutinio ni a las presiones de terceros.

“No se trata de ignorar lo sucedido ni de quedarse callado. Hay momentos en los que debemos alzar la voz. Mi estatus migratorio es un asunto personal que solo nos compete a mi abogado y a mí. No tengo por qué dar explicaciones sobre mi situación migratoria a quienes pretenden utilizarla para intimidarme”, aseveró el comunicador.